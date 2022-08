Rozpúta americká návšteva konflikt Číny s Taiwanom?

Vraj sa zahráva s ohňom. Už zajtra by podľa viacerých diplomatických zdrojov mala šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštíviť Taiwan. Ako bude reagovať komunistický režim v Pekingu? Čína pokladá demokratický Taiwan za svoje územie.

Demokraticka predsedníčka snemovne práve cestuje po Ázii. Biely dom a ani šéfovia amerických ozbrojených síl nie sú Pelosiovej nápadom nadšení. Prezident Joe Biden absolvoval minulý týždeň dlhý telefonát s čínskym komunistickým lídrom Si Ťin-pchingom. Ten vraj šéfovi Bieleho domu v súvislosti s možnou Pelosiovej návštevou povedal, aby sa Spojené štáty nezahrávali s ohňom.

VIDEO: Čo ak Čína zaútočí? Taiwan chce byť pripravený

Ozbrojené sily Taiwanu minulý týždeň usporiadali pravidelné vojenské cvičenie Chan Kchuang. Pozrite si z neho video taiwanskej Military News Agency.

Podľa expertov je málo pravdepodobné, že by príchod demokratickej šéfky Snemovne reprezentantov viedol k vojenskému konfliktu Číny s Taiwanom, či dokonca s USA.

"Nebola by to prvá takáto návšteva. Na Taiwane už bol v roku 1997 republikán Newt Gingrich, ktorý vtedy slúžil ako predseda Snemovne reprezentantov,“ reagoval pre Pravdu Vincent Wang, expert na Čínu a Taiwan z Adelphi University v New Yorku.

Odborník však pripomenul, že za 25 rokov sa veľa zmenilo. "Čína je oveľa silnejšia a asertívnejšia. No je dôležité preukázať podporu Tchaj-peju, ktorý čelí zastrašovaniu a zvýšenému tlaku zo strany Pekingu. Čína nebude z návštevy šťastná, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť zmierniť svoju bojovú rétoriku. Si si však chce zaistiť bezprecedentné tretie obdobie na čele komunistickej strany. Nemôže uspieť, keď nedokáže vhodne zvládnuť vzťahy s USA,“ povedal Wang.

Politológ Lawrence Reardon z univerzity v New Hampshire predpokladá, že Pelosiovej návšteva Taiwanu nebude príliš okázalá.

"Si Ťin-pchingovi to pomôže, aby si zachoval tvár, a zároveň to bude pripomienka pre tvorcov politiky v USA, že taiwanská hádanka potrebuje mierové riešenie. No Si Ťin-pching vytvoril súčasný problém svojimi propagandistickými tirádami. Hoci sa mu uľaví, ak Pelosiovej návšteva bude nenápadná, nepochybne zareaguje viacerými vojenskými akciami okolo Taiwanu. Si potrebuje ukázať odhodlanie, že chce dostať ostrov pod kontrolu, ale doma musí hasiť veľa problémov. Najmä tie, ktoré sa týkajú čínskej ekonomiky,“ vysvetlil pre Pravdu Reardon.

Taiwan až do roku 1971 v Organizácii Spojených národov aj v Bezpečnostnej rade OSN reprezentoval Čínu. USA však postupne prehĺbili kontakty s režimom v Pekingu a v OSN Taiwan vystriedala komunistická Čína. Momentálne má ostrovný štát nadviazané plné diplomatické styky iba so 14 krajinami sveta.