Jadrová vojna by nemala víťaza, tvrdí Putin. Blinken: Strašíte svet

Jadrová vojna by nemala víťaza a nikdy by nemala byť rozpútaná, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin v liste adresovanom účastníkom konferencie o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), informuje agentúra Reuters.

„Vychádzame z toho, že jadrová vojna nemôže mať víťaza a nikdy nemôže byť rozpútaná a vystupujeme za rovnakú a nedeliteľnú bezpečnosť pre všetkých členov medzinárodného spoločenstva,“ uviedol Putin v liste.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na konferencii NPT Rusko obvinil zo zastrašovania a vyhrážania sa jadrovými zbraňami. Blinken povedal, že „v našom svete nie je miesto pre zastrašovanie alebo vydieranie jadrovými zbraňami“.

Obavy medzinárodného spoločenstva v súvislosti s jadrovou konfrontáciou vzrástli po tom, čo Rusko 24. februára vpadlo na Ukrajinu. Putin v tom čase totiž poukázal na ruský jadrový arzenál a varoval akúkoľvek mocnosť, aby nezasahovala do situácie.

Putin hrozí nevídanými následkami

„Ktokoľvek, kto sa nám postaví, by mal vedieť, že odpoveď Ruska bude okamžitá… Bude to mať také následky, s akými ste sa vo svojich dejinách ešte nestretli,“ vyhlásil vo februári Putin a o niekoľko dní neskôr nariadil uviesť jadrové zbrane do stavu pohotovosti.

Vojna na Ukrajina spôsobila najväčší nárast geopolitického napätia od kubánskej krízy v roku 1962. Ruskí aj americkí politici začali verejne hovoriť aj o riziku vzniku tretej svetovej vojny, píše Reuters.

Ruská vojenská doktrína umožňuje použitie jadrových zbraní v prípade udalosti, ktoré by pre ruský štát predstavovali existenčnú hrozbu.

Len za extrémnych okolností

Blinken dnes tiež zdôraznil význam Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) a poukázal aj na hrozby zo Severnej Kórey a Iránu. „Stretávame sa v kritickej chvíli. KĽDR pokračuje v rozširovaní svojho nezákonného jadrového programu a pokračuje v provokáciách voči regiónu,“ povedal šéf americkej diplomacie, ktorého citovala agentúra Jonhap.

Na ceste jadrovej eskalácie podľa jeho slov naďalej zostáva aj Irán. Blinken pri tejto príležitosti povedal, že obnovenie iránskej jadrovej dohody z roku 2015 by bolo najlepším výsledkom pre USA, Irán i celý svet, uviedla agentúra Reuters.

Americký minister zahraničných vecí zdôraznil, že USA by zvažovali použitie jadrových zbraní len za extrémnych okolností, ak by boli ohrozené životne dôležité záujmy USA alebo ich spojencov.

Washington i Soul viackrát upozornili, že KĽDR sa pripravuje na v poradí siedmy jadrový test. Zatiaľ posledný uskutočnila v roku 2017. Spojené štáty už túto izolovanú krajinu varovali, že ak takýto test uskutoční, nasledovať bude „rýchla a rázna“ reakcia.

Severná Kórea odstúpila od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní ešte v roku 2003, píše Jonhap.