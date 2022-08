Takmer ako rozloha Košíc. V Kalifornii požiar zachvátil 225 km²

Požiar nazvaný McKinney sa rozhorel zo zatiaľ neznámej príčiny v piatok popoludní. Horí v riedko zaľudnenej časti okresu Siskiyou len niekoľko kilometrov južne od hraníc Kalifornie s Oregonom. Podľa hlásenia agentúry Cal Fire, ktorá koordinuje boj proti požiarom, už oheň o 19.30 h SELČ spálil územie s rozlohou 225 kilometrov štvorcových, čo je približne rozloha Košíc.

Kancelária šerifa okresu Siskiyou uviedla, že v nedeľu našla telá dvoch ľudí v aute, ktoré stálo v ceste ohňu.

Americké médiá hovoria v prípade McKinney o „explózii ohňa“ ešte väčšej ako v prípade požiaru Oak o týždeň skôr, ktorý sa rozhorel v centrálnej časti Kalifornie v blízkosti Yosemitského národného parku. Toto ohnisko sa hasičom aktuálne darí dostávať pod kontrolu po tom, čo sa za niekoľko dní rozrástlo na necelých 80 štvorcových kilometrov.

Hoci McKinney zatiaľ horí úplne nekontrolovane a podľa kalifornského guvernéra Gavina Newsoma už zničil viacero obydlí, dážď v noci na dnešok minimalizoval jeho šírenie. Vegetácia v oblasti je ale aj naďalej extrémne suchá a k rýchlemu šíreniu plameňov môžu čoskoro prispieť búrky so silným vetrom a blesky, ktoré zapália ďalšie menšie požiare.

Dym môže pomôcť

„Porast je taký suchý, že blesk to môže celé zapáliť,“ povedala hovorkyňa Lesnej správy USA Adrienne Freemanová. Dodala, že búrky spravidla sprevádza „nevyspytateľný“ vietor, ktorý môže plamene hnať do rôznych strán. Meteorológ Brad Schaaf však denníku The New York Times povedal, že dym stúpajúci z požiariska by mohol spôsobiť pokles teplôt a prípadne zmierniť niektoré faktory prispievajúce k šíreniu plameňov.

Newsom v okrese Siskiyou vyhlásil stav núdze. Miesta zasiahnuté požiarom podľa úradov opustilo najmenej 2 000 obyvateľov alebo turistov, ktorí zdolávali známu diaľkovú trasu Pacific Crest Trail.

Požiar McKinney vypukol v čase, keď má Kalifornia pred sebou ešte mesiace svojho „obdobia ohňov“. Štát sa podobne ako veľká časť amerického západu stretáva s dlhodobým nedostatkom vlahy a nárastom teplôt, čo zvyšuje riziko šírenia plameňov. Experti tento vývoj považujú za súčasť globálnych klimatických zmien poháňaných skleníkovými plynmi uvoľňovanými pri ľudských činnostiach.