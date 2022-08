CNN: Ako sa Biden a jeho tím rozhodli zabiť najhľadanejšieho teroristu sveta

Pre Bidena bola príležitosť zneškodniť teraz najhľadanejšieho teroristu sveta, jedného zo strojcov útokov z 11. septembra 2001, spojená s rizikom, že v afganskom hlavnom meste budú náhodne zabití civilisti. Rovnako ako sa to stalo pred 11 mesiacmi pri chaotickom sťahovaní americkej armády z krajiny. Počas niekoľkomesačného úsilia o naplánovanie víkendového úderu Biden opakovane poveril svojich podriadených, aby zabezpečili, že nezomrú civilisti, a to vrátane členov Zavahrího rodiny.

Biden, ktorý bol pri záverečných rokovaniach a schvaľovaní úderu izolovaný v dôsledku covidu, sa dnes objavil na balkóne Bieleho domu, aby úspech oznámil. Bol to moment víťazstva pre prezidenta, ktorý je sužovaný vnútropolitickými problémami, ktoré sa tiahnu od chaotického stiahnutia z Afganistanu pred rokom.

Prezident bol v apríli po prvý raz informovaný o tom, že americké spravodajské služby lokalizovali Zavahrího v jeho úkryte v Kábule. Americkí predstavitelia vedeli o sieti podporujúcej teroristického vodcu v afganskom hlavnom meste už niekoľko mesiacov a na základe spravodajských informácií identifikovali jeho manželku, dcéru a deti.

Samotný Zavahrí po svojom tohtoročnom príchode miesto neopustil. Ako mesiace ubiehali, americkí predstavitelia začali v dome pozorovať určité vzorce správania, vrátane toho, že Zavahrí pravidelne vychádzal na dlhší čas na balkón domu.

Kým úrady pokračovali v sledovaní jeho aktivít, úplne tajne sa rozbehla analýza konštrukcie budovy s cieľom pripraviť operáciu, ktorá by zlikvidovala svetový teroristický cieľ číslo jeden bez toho, aby bola narušená štrukturálna integrita stavby.

Foto: TASR/AP, Mazhar Ali Khan USA Afganistan Biden Zawahrí zabitie potvrdenie Na archívnej snímke z roku 1998 zakladateľ a vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin (vpravo) a jeho najvyšší zástupca Ajman Zawahrí počas tlačovej konferencie v afganskom Chóste.

Na identifikácii ďalších obyvateľov domu sa podieľali nezávislí analytici z celej vlády. To, že sa budova nachádzala v centre Kábulu, predstavovalo samostatný problém. Vzhľadom na to, že je obklopená obytnou štvrťou, mysleli na to, že ich plánovanie a informácie musia byť „skalopevné“, kým Bidenovi predložia akékoľvek možnosti. A dávali si veľký pozor na únik informácií – o pripravovaných plánoch bola informovaná iba „veľmi malá a vybraná skupina“ vo viacerých kľúčových agentúrach.

Biden sa tiež obával, ako by to mohlo ovplyvniť úsilie USA o návrat amerického občana Marka Frerichsa, ktorý bol pred viac ako dvoma rokmi zajatý v Afganistane.

V máji a júni bol Biden priebežne informovaný o vývoji situácie. Na začiatku júla zhromaždil kľúčových predstaviteľov národnej bezpečnosti v situačnej miestnosti Bieleho domu, aby sa oboznámili s navrhovanou operáciou. Pri stole sedeli šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Bill Burns, riaditeľka úradu amerických výzvedných služieb (DNI) Avril Hainesová, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan so svojím zástupcom Jonom Finerom a poradkyňa Bieleho domu pre vnútornú bezpečnosť Liz Sherwoodová-Randallová.

Biden bol „plne zapojený do brífingu a ponorený do spravodajských informácií“, uviedol jeden z vysokopostavených činiteľov. Kládol „podrobné otázky o tom, čo vieme a ako to vieme“. Zvláštny záujem u neho vzbudil zmenšený model Zavahrího domu, ktorý spravodajcovia zostrojili a priviezli do Bieleho domu, aby si ho prezident mohol pozrieť. Biden sa pýtal, ako by mohol byť dom osvetlený slnkom, na jeho konštrukčné materiály a na to, ako by počasie mohlo ovplyvniť prípadnú operáciu.

Vysokopostavení právnici Bidenovej administratívy súbežne skúmali spravodajské informácie týkajúce sa Zavahrího a pokúšali sa stanoviť právny základ pre operáciu. Biden 25. júla – teda v čase, keď bol v izolácii s covidom – zvolal svoj tím na záverečný brífing.

Znovu naliehal na „detailnú úroveň“, povedal úradník, a pýtal sa na ďalšie možnosti, ktoré by mohli minimalizovať civilné obete. Pýtal sa na usporiadanie domu – kde sú umiestnené miestnosti za oknami a dverami na treťom poschodí – a aký potenciálny účinok by úder mal. Obchádzal svoj tím a pýtal sa každého na jeho názor. Nakoniec povolil „presný letecký úder na mieru“, aby cieľ zničil.

O päť dní neskôr boli o 6:18 miestneho času (03:48 SELČ) vypálené dve strely Hellfire na balkón úkrytu v Kábule. „Niekoľko spravodajských zdrojov“ potvrdilo, že Zavahrí bol zabitý. Členovia jeho rodiny, ktorí sa nachádzali v iných častiach domu, neboli zranení. Biden, ktorý je stále izolovaný v Bielom dome s odznievajúcim covidom, bol informovaný, kedy sa operácia začala a kedy sa skončila.