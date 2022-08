Rusko hrozí USA prerušením vzťahov, ak ho označí za sponzora terorizmu

Ruská diplomacia ústami svojej hovorkyne pohrozila prerušením diplomatických vzťahov so Spojenými štátmi, ak by Washington vypočul výzvy na zaradenie Ruska do zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Rusko prípadné prerušenie vzťahov prežije, vyhlásila Marija Zacharovová.

„Americkí zákonodarcovia, vrátane lietajúcej predsedníčky Snemovne reprezentantov (Nancy) Pelosiovej, v protiruskom zápale vyčerpali celý dostupný sankčný inštruktor, ktorý sa celkovo predviedol ako neúčinný, a nakoniec sa rozhodli pristúpiť k takej silnej zbrani, akou je podľa ich názoru vyhlásenie Moskvy za sponzora terorizmu,“ povedala hovorkyňa podľa agentúry TASS. Odkazovala tak na súčasný let Pelosiovej na Taiwan.

„Mali by vedieť, že sme pripravení na akýkoľvek vývoj situácie. Ak sa vo Washingtone rozhodnú úplne zastaviť súčinnosť s Moskvou, tak to prežijeme,“ dodala. Washington podľa Zacharovovej riskuje, že prekročí bod, z ktorého už nebude návratu, a to so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami. USA podľa hovorkyne nie sú schopné vysporiadať sa s režimami, ktoré označujú za teroristické.

Rezolúciu vyzývajúcu na označenie Ruska za sponzora terorizmu prijal americký Senát 27. júla kvôli ruskému počínaniu v Čečensku, Gruzínsku, Sýrii a na Ukrajine, ktoré spôsobilo smrť žien a detí. Šéf americkej diplomacie Antony Blinken podľa The New York Times nie je k tomuto kroku pripravený, napísal server Meduza. Pripomenul, že už v apríli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojho amerického náprotivka Joea Bidena na zaradenie Ruska na čiernu listinu krajín sponzorujúcich terorizmus.