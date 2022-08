Pokúsi sa Al-Kajdá pomstiť smrť svojho šéfa?

Teroristická organizácia Al-Kajdá stojí za útokom, ktorý nemá v dejinách obdobu. Pokúsi sa zopakovať krviprelievanie z 11. septembra 2001? Bude chcieť pomstiť svojho šéfa Ajmána Zavahrího? Američania teroristu, ktorý pochádzal z Egypta, zlikvidovali cez víkend v afganskom Kábule. Zasiahli do dvoma raketami Hellfire vystrelenými z bezpilotného lietadla. Washington tvrdí, že pri útoku nezahynuli nijakí civilisti.

Okrem Usamu bin Ládina, ktorého Američania zabili v roku 2011 v Pakistane, bol Zavahrí najznámejšou postavou Al-Kajdá. Spojené štáty v utorok upozornili svojich občanov po celom svete, že sa po jeho smrti môžu stať terčom pomsty džihádistov.

„Keďže k teroristickým útokom často dochádza bez varovania, občanom USA dôrazne odporúčame, aby pri cestách do zahraničia zachovávali vysokú úroveň ostražitosti a usilovali sa mať dobrý prehľad o situácii,“ uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.

Obmedzené možnosti

"Nie som si istý, či je Al-Kajdá schopná pomstiť Zavahrího smrť nejakým spektakulárnym útokom proti Západu. Pravdepodobnejším scenárom je, že sa bude usilovať preskupiť sa Afganistane, a použije túto krajinu ako útočisko, aby prebudovala svoje kapacity na externé útoky,“ reagoval pre Pravdu expert na terorizmus Colin Clarke, ktorý pracuje pre organizáciu Soufan Group.

Odborník na Blízky východ Rodger Shanahan si myslí, že schopnosti Al-Kajdá niečo urobiť sú v tomto momente limitované.

"Hoci organizácia môže mať po Zavahrího smrti pripravený plán nástupníctva, chvíľu bude trvať, kým nové velenie nastúpi a začne fungovať. Jeho možnosti priamo riadiť operácie Al-Kajdá budú extrémne obmedzené. Jednotlivé skupiny podporovateľov teroristickej siete preto fungujú viac-menej samostatne,“ objasnil pre Pravdu expert z Lowyho inštitútu v Sydney. "Al-Kajdá by teda aj rada čosi urobila, aby ukázala, že na ňu netreba zabúdať, ale nemá priestor na to, aby niečo dokázala. Čo bude ďalej? Pre Al-Kajdá sa smrťou Zavahrího až tak veľa nemení, ale je možné, že novému vedeniu sa organizáciu podarí oživiť spôsobom, ktorého už nebol zabitý šéf schopný,“ uviedol Shanahan.

Expert na bezpečnosť Steve Hewitt z Birminghamskej univerzity si myslí, že správa o smrti Zavahrího má niekoľko zaujímavých rovín.

"Vyvrátila informácie o tom, že bol už dávno mŕtvy, ktoré sa niekoľko mesiacov šírili. Potvrdila, že minimálne časť afganského Talibanu má stále prepojenie na Al-Kajdá. A ukázala, že USA majú spravodajské informácie, venujú pozornosť boju s terorizmom a majú možnosti, aby lídra Al-Kajdá zlikvidovali,“ pripomenul pre Pravdu Hewitt.

Odborník to vidí tak, že smrť Zavahrího predstavuje uzavretie jednej éry terorizmu. Hewitt vraví, že hoci nie je jasné, či sa to dozvieme, bolo by zaujímavé zistiť, ako šéf Al-Kajdá fungoval posledných 20 rokov, keď sa úspešne skrýval.

"V hnutí islamistického extrémizmu Zavahrí pôsobil ešte pred vznikom Al-Kajdá. Stal sa slávnym, keď sa objavil na nahrávke počas procesu s tými, čo sa podieľali na vražde egyptského prezidenta Anvara Sadata (v roku 1981 ho zabil islamistický fundamentalista, pozn. red.). Al-Kajdá bude ako organizácia pokračovať, ale je zložité predstaviť si, že by bola schopná pripraviť nejakú veľkú reakciu na smrť svojho šéfa. Nedokázala to ani vtedy, keď Američania zabili bin Ládina. Nie je dôvod si myslieť, že by vedela reagovať teraz,“ ozrejmil Hewitt.

Kto nahradí Zavahrího?

"Bez ohľadu na to, kto sa stane novým šéfom Al-Kajdá, bude musieť vyriešiť niekoľko otázok. Dokáže si získať lojalitu rôznych skupín v rámci organizácie, ktoré majú odlišné záujmy? Bude extrémistickejší ako jeho predchodcovia? Možno sa bude usilovať urobiť si meno na tom, že by spustil veľkú operáciu, aby Zavahrího smrť pomstil. Ale jedna vec je, že niečo bude chcieť, a druhá, na čo bude mať možnosti. Azda bude pre neho lepšie, kým zatiaľ nebude príliš vystrkovať rožky, aby ho nepostihol osud Zaváhriho,“ uviedol pre Pravdu expert na terorizmus Shaun McDaid z Huddersfieldskej univerzity.

Najpravdepodob­nejším nástupcom zabitého Ajmána Zavahrího na čele Al-Kajdá je podľa šéfa analyticko-poradenskej firmy Valens Global Daveeda Gartensteina-Rossa Saíf Adíl. Bývalý plukovník egyptskej armády sa zapojil do mnohých najväčších akcií Al-Kajdá. V roku 1998 sa napríklad podieľal na bombovom útoku na americkú ambasádu v Keni, pri ktorom zahynulo 213 ľudí. Adíl bol súčasťou teroristickej siete dokonca ešte pred Zavahrím. Dlhodobo sa však špekuluje, že je v Iráne, kde ho tamojší režim drží viac-menej v domácom väzení.

"Na čele Al-Kajdá bol Adíl dočasne už po smrti Usamu bin Ládina v roku 2011, kým si organizácia za svojho emira zvolila Zavahrího. Ten mal vlastný štýl a predstavy o tom, ako riadiť teroristickú sieť, no tiež reprezentoval pokračovanie strategickej vízie bin Ládina, ktorý chcel najmä v neskoršom období zmeniť Al-Kajdá na organizáciu, ktorá bude menej otvorene používať násilie. Tak, ako to bolo v prípade, keď Zavahrí nahradil bin Ládina, aj Adíl bude pravdepodobne pokračovať v snahe presadiť predstavy, ktoré načrtli jeho predchodcovia, ale na čelo Al-Kajdá prinesie vlastné stratégie a myšlienky. Smrťou Zavahrího sa éra terorizmu nekončí,“ povedal pre Pravdu Gartenstein-Ross, autor knihy Bin Ládinovo dedičstvo.