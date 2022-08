Ponechajú Nemci lacné cestovanie aj Slovákom?

Nemecká novinka vo verejnej doprave sa osvedčila. Neobmedzené cestovanie za lacný peniaz pritiahlo do vlakov a autobusov veľa ľudí, ktorí si nesadli do auta.

Nečudo, lebo mesačný cestovný lístok stojí iba deväť eur. Na porovnanie: bez neho napríklad jednosmerná jazda vlakom z Berlína do Hamburgu vyjde v II. triede až na 77 eur, pričom cesta trvá len zhruba dve hodiny.

Lacné lístky zaviedla vláda s platnosťou od 1. júna tohto roku. Hlavným cieľom bolo poskytnúť ľuďom príležitosť znížiť si životné náklady, čo súviselo s celoeurópskym zdražením pohonných hmôt. V Nemecku sa benzín i nafta už pohybovali na úrovni dvoch eur za liter. Druhý motív bol ekologický: menej automobilov na cestách znamená pomoc v boji proti klimatickým zmenám.

Taká možnosť ešte nebola

Výhodné cestovanie sa však od 1. septembra stane minulosťou. Lístok za deväť eur si môžu kupovať nielen Nemci, ale napríklad aj Slováci, lebo nie je viazaný na domovskú štátnu príslušnosť. Kto sa chcel či len chystá vybrať na potulky Nemeckom, ešte nikdy takú skvelú možnosť nemal.

Popularita lacného cestovného lístka je nespochybniteľná. „V júni si ho kúpilo približne 33 miliónov ľudí," upozornil denník Guardian. Noviny citovali riaditeľa Združenia nemeckých dopravných spoločností Olivera Wolffa, podľa ktorého by bolo finančne udržateľné zavedenie mesačného cestovného lístka za 69 eur.

Vláda čelí tlaku verejnosti, aby ponechala lacné cestovanie. Nie je vylúčené, že sa bude zaoberať nejakou zvýhodnenou možnosťou, ako sa zmienil Wolff. Isté však je, že za deväť eur na celý mesiac sa po 31. auguste už nikto nedostane do vlaku či do autobusu. „Je to dočasné opatrenie. Spolkový rozpočet nepočíta s pokračovaním," citovala stanica Deutsche Welle ministra financií Christiana Lindnera.

Lacné cestovanie má podľa prieskumov až okolo 80 percent podporovateľov. A sú medzi nimi nielen tí, čo sú zvyknutí využívať vlaky a autobusy. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn urobila veľkú anketu medzi 6-tisíc pasažiermi. Vyplynulo z nej, že každý piaty cestujúci vďaka obrovskej zľave vôbec prvýkrát použil verejnú dopravu pri preprave medzi mestami či obcami.

