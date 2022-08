ONLINE: Zelenskyj chce hovoriť priamo s čínskym prezidentom, aby tlačil na Rusov

Volodymyr Zelenskyj považuje Čínu za silný štát so silnou ekonomikou a myslí si, že by mohla Rusko ovplyvniť. Preto chce priamo hovoriť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

6:03 Americký Senát v stredu večer výraznou väčšinou vyslovil súhlas so vstupom Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Za návrh hlasovalo 95 senátorov, proti bol jeden. Na schválenie bol potrebný súhlas svojej tretiny zo 100 senátorov, uviedla agentúra AP. Dokument už skôr schválila Snemovňa reprezentantov, teraz čaká na podpis prezidenta, ktorý návrh podporuje, píše BBC.

Obe severské krajiny v tomto roku prehodnotili svoju tradičnú neutralitu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu a rozhodli sa zažiadať o vstup do NATO.

„Nevyprovokovaná ruská invázia zmenila spôsob, akým rozmýšľame o svetovej bezpečnosti,“ uviedla v rozprave pred hlasovaním demokratická senátorka Amy Klobucharová. Hlasovanie je „varovným výstrelom pre všetkých tyranov po celom svete, ktorí by si mysleli, že môžu len tak pohltiť slobodné demokracie,“ dodala.

Svoj súhlas s rozšírením NATO o dve škandinávske krajiny v stredu dali tiež zákonodarné zbory vo Francúzsku a v Taliansku. Aby sa obe krajiny stali členmi, musí prístupové dokumenty ratifikovať všetkých 30 aliančných štátov, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Väčšina krajín NATO vyjadrila zámer ratifikovať prístupové dohody rýchlo.

5:50 Ukrajina hľadá príležitosť, ako sa porozprávať priamo s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal v rozhovore s novinármi z denníka South China Morning Post. Zelenskyj tiež vyzval Čínu, aby využila svoj politický a ekonomický vplyv na Rusko na ukončenie bojov. Informovala o tom ruskojazyčná verzia spravodajského webu BBC.

„Rád by som sa porozprával priamo. So Si Ťin-pchingom som hovoril raz, a to pred rokom. Od začiatku rozsiahlej agresie 24. februára oficiálne žiadame o rozhovor, ale s Čínou sme zatiaľ žiadny rozhovor neviedli, aj keď si myslím, že by bol užitočný,“ cituje Zelenského BBC.

Čína je „silný štát. Je to silná ekonomika… Môže teda Rusko politicky a ekonomicky ovplyvňovať. Čína je navyše stálym členom Bezpečnostnej rady OSN,“ uviedol Zelenskyj. Vyjadril tiež nádej, že sa Čína spolu s ďalšími krajinami zapojí do rekonštrukcie Ukrajiny.

Podľa autorov rozhovoru vedeného 40 minút cez platformu Zoom je to Zelenského prvý rozhovor s ázijskou tlačou od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Podľa autorov článku ukrajinský štátnik vyzdvihol aj prínos 30 rokov bilaterálnych vzťahov s Čínou a zdieľané hodnoty oboch krajín, medzi ktoré radí lásku k rodine a deťom.

Konfliktné situácie na Balkáne a okolo Taiwanu a potenciálne aj na Kaukaze sú dôsledkom nefunkčnej globálnej bezpečnostnej architektúry, vyhlásil v pravidelnom nočnom prejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nepriamo kritizoval tiež styky bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Zelenskyj znovu obvinil Rusko z porušovania medzinárodného práva vedením agresívnej vojny proti Ukrajine. Svet dlho nechával Rusko, aby mu tieto prehrešky prechádzali – či už išlo o anexiu Krymu alebo zostrelenie boeingu malajzijských aerolínií nad Donbasom, uviedol prezident krajiny, ktorá od februára čelí ruskej invázii.

"Sloboda každého národa v Európe i inde vo svete je krehká. Túto krehkosť je možné ochrániť len spoločným postupom a aby to dlhodobo fungovalo, musí existovať účinná globálna bezpečnostná architektúra, ktorá zabezpečí, že žiadny štát sa už nikdy nebude môcť uchýliť k teroru voči inému štátu, "povedal Zelenskyj.

Bez toho, aby niekoho menoval, kritizoval Zelenskyj Schrödera, ktorý po svojej nedávnej ceste do Moskvy vyhlásil, že Rusko je ochotné vyjednávať o prímerí. „Je jednoducho nechutné, keď bývalí predstavitelia mocných štátov s európskymi hodnotami pracujú pre Rusko, ktoré proti týmto hodnotám bojuje,“ uviedol ukrajinský prezident.