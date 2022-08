Vyhnite sa provokáciám v Taiwanskom prielive, obracajú sa na USA a Čínu ázijské štáty

Šéfovia diplomacií krajín ASEAN v ojedinelom spoločnom vyhlásení varovali, že rastúce napätie by mohlo viesť aj k otvorenému konfliktu.

Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) vo štvrtok na úvod stretnutia v Kambodži vyzvalo na pokoj v Taiwanskom prielive. Ministri zahraničia ASEAN apelovali na Spojené štáty aj na Čínu, aby sa vyhli akýmkoľvek „provokatívnym akciám“ v súvislosti s návštevou predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v Taiwane, ktorá rozhnevala Peking. Informovala o tom agentúra AP.

Stretnutia v Phnompenhu sa zúčastňuje aj šéf únijnej diplomacie Josep Borrell, ktorý na twitteri odsúdil „agresívne vojenské aktivity“ Číny. Vyzval všetky strany, aby zachovali pokoj, zdržanlivosť a konali transparentne. Návšteva Pelosiovej je podľa neho pre Peking len zámienkou.

Šéfovia diplomacií krajín ASEAN v ojedinelom spoločnom vyhlásení varovali, že rastúce napätie by mohlo viesť aj k otvorenému konfliktu. Situácia by mohla „destabilizovať región a nakoniec by mohla viesť k zlému odhadu, vážnemu stretu, otvoreným konfliktom a nepredvídateľným následkom medzi veľkými mocnosťami,“ cituje vyhlásenie agentúra AP.

Pelosiová je najvyššie postavenou predstaviteľkou USA, ktorá navštívila ostrov nárokovaný Čínou za posledných 25 rokov. Počas krátkeho utorkového pobytu na Taiwane sa zišla s prezidentkou Cchaj Jing-wen a navštívila parlament. Jej cesta vyvolala ostrú reakciu Číny, ktorá vzápätí oznámila začatie vojenských cvičení s ostrou streľbou v okolí ostrova.

Pelosiová naďalej zostáva v regióne, vo štvrtok je na návšteve Južnej Kórey. Podľa agentúry AP má v pláne navštíviť hranicu medzi Južnou Kóreou a KĽDR.