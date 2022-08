Zelenskyj: Schröder sa správa odporne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že je odporné, že bývalí lídri dôležitých európskych krajín pracujú pre Rusko. Reagoval na vyjadrenia bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý povedal, že Moskva by mohla chcieť rokovať o riešení vojny.

Zelenskyj označil Rusko za teroristický štát. Podľa neho momentálne využíva rôznych emisárov, ktorých cieľom je hovoriť o tom, že Moskva údajne chce rokovať.

Ukrajinci zúfalým Rusom: HIMARS-y ste netrafili. Zahráme vám Metallicu

Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa pochválil, že sa im podarilo zničiť raketomety HIMARS. No Kyjev aj americké ministerstvo obrany jeho vyhlásenia vzápätí popreli. A Ukrajinci poslali Rusom aj hudobný pozdrav. Zahrali im jeden z najväčších hitov hardrockovej skupiny Metallica Enter Sandman. Pozrite a vypočujte si video ukrajinského ministerstva obrany.

"Je jednoducho odporné, keď bývalí lídri veľkých štátov s európskymi hodnotami pracujú pre Rusko, ktoré je vo vojne proti týmto hodnotám. Ak by Rusko naozaj chcelo koniec vojny, neposielalo by teraz vojenské rezervy na juh Ukrajiny a nevytváralo by masové hroby zavraždených nevinných ľudí na ukrajinskom územ,“ citoval portál RFERL.org Zelenského.

„Túto vojnu považujem za chybu ruskej vlády,“ povedal Schröder rozhovore pre nemecký magazín Stern, v ktorom tiež uviedol, že inváziu už niekoľkokrát odsúdil. Exkancelár sa však opätovne odmietol dištancovať od ruského prezidenta Vladimira Putin, s ktorým sa v Moskve minulý týždeň stretol.

Schröder sa po tom, čo Rusko začalo 24. inváziu proti Ukrajine, odmietal vzdať členstva v dozorných radách ruských štátnych energetických podnikov. Urobil to až po veľkom verejnom tlaku. Exkancelár okrem iného pôsobil v spoločnostiach Nord Stream a Nord Stream 2 a v koncerne Rosnefť.

Poradca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak označil Schrödera za hlas ruského cárskeho dvora. Akúkoľvek mierovú dohodu s Moskvou podmienil prímerím a stiahnutím ruských vojsk. „Ak chce Moskva dialóg, loptička je na jej strane. Najprv prímerie a stiahnutie vojsk, potom – konštruktívny dialóg,“ napísal Podoljak na sociálnej sieti Twitter.