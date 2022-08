Pelosiová: Nedovolíme Číne izolovať Taiwan pred návštevami z USA

Americká politička tento týždeň krátko navštívila Taiwan, pričom jej cesta vyvolala ostrú reakciu Číny. Peking onedlho začal vojenské cvičenia s ostrou streľbou v okolí ostrova.

Pelosiová a piati ďalší členovia Kongresu dorazili do Japonska vo štvrtok po návšteve Singapuru, Malajzie, Taiwanu a Južnej Kórey. Podľa agentúry Reuters Pelosiová na tlačovej konferencii po stretnutí s japonským premiérom Fumiom Kišidom tiež uviedla, že jej cesta nebola nikdy zameraná na zmenu status quo na Taiwane alebo v regióne.

Šéf japonskej vlády vyhlásil, že čínske vojenské cvičenie zamerané na Taiwan predstavuje „vážny problém“, ktorý ohrozuje mier a bezpečnosť v regióne. Odpaľovanie rakiet je podľa neho potrebné okamžite zastaviť. Iba deň po odlete Pelosiovej z Taiwanu vypálila Čína 11 balistických striel do vôd okolo ostrova, päť z nich dopadlo do japonskej výlučnej ekonomickej zóny. To prinútilo Tokio k diplomatickému protestu.

Kišida podľa agentúry Reuters tiež uviedol, že Japonsko bude s USA spolupracovať na udržaní mieru a stability v Taiwanskom prielive, ktorý je kľúčovou námornou trasou.

Peking si podľa agentúry Reuters predvolal japonského veľvyslanca v Číne, aby mu dal najavo nespokojnosť s tým, že Japonsko sa podieľao na vyhlásení, ktoré vydala s ohľadom na situáciu okolo Taiwanu skupina veľkých svetových ekonomík G7. Ministri zahraničných vecí účastníckych krajín tento týždeň Čínu vyzvali, aby napätie v oblasti Taiwanského prielivu riešila mierovým spôsobom. Čínske ministerstvo zahraničia predtým uviedlo, že podobnú sťažnosť adresovalo niektorým európskym krajinám a vyslancom EÚ v Pekingu.

Spory okolo Taiwanu významne ovplyvnili tiež zasadnutie ministrov zahraničia Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), z ktorého šéf čínskej diplomacie Wang I predčasne odišiel.

Čína demokratický Taiwan napriek jeho nezávislému postaveniu považuje za vzbúreneckú provinciu a integrálnu súčasť svojho územia, a preto cestu Pelosiovej vníma ako provokáciu a snahu Taiwanu o utvrdenie samostatnosti. Naposledy takto vysokopostavený americký politik navštívil Taiwan pred štvrťstoročím.