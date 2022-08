Profesor komunikácie: Ako Churchill. Fotky Zelenských vo Vogue boli dobrý nápad

Ako osloviť ľudí, ktorých nezaujíma vojna? Olena Zelenská sa nedávno so svojím manželom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským objavila na fotografiách v módnom magazíne Vogue. Čelili však aj kritike, že to nie je vhodná aktivita v čase vojny, ktorú proti Ukrajine začalo 24. februára Rusko.

Autorkou snímok je slávna americká fotografka Annie Leibovitzová. "Nie som jej veľkým fanúšikom. Na môj vkus sú jej fotografie príliš celebritné a oslnivé. No z môjho pohľadu to boli vhodné snímky,“ reagoval pre Pravdu Nicholas Cull, profesor komunikácie a verejnej diplomacie na Juhokalifornskej univerzite.

Všetky tváre Oleny Zeleneskej Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská sa objavila v módnom magazíne Vogue. Pozrite si ju na ďalších fotkách po boku manžela, pri stretnutí s pápežom či v Bielom dome. Fotogaléria 9 fotiek +6

Podľa odborníka sa Ukrajina nachádza v situácii, keď potrebuje osloviť čo najviac ľudí po celom svete. "Kyjev si nemôže povedať, že sa chce obrátiť len na tých, čo čítajú Economist či Washington Post. Potrebuje osloviť aj ľudí, ktorých zaujíma Vogue. Potrebuje všetkým ukázať, v akej situácii sa nachádza Ukrajina,“ uviedol Cull.

Expert zdoraznil, že fotografie Zelenských nie sú novým spôsobom komunikácie v čase vojny.

"Ako historik môžem povedať, že v minulosti počas kríz mnoho lídrov využilo možnosť prihovoriť sa ľuďom prostredníctvom lifestylových a módnych titulov. Winstona Churchilla za druhej svetovej vojny zvečnili módni fotografi a novinári písali o tom, ako sa oblieka,“ pripomenul Cull.

VIDEO: Ukrajinci zúfalým Rusom: HIMARS-y ste netrafili. Zahráme vám Metallicu

Odborníka prekvapila silná kritika fotografií Zelenských, ktoré sa objavili v on-line verzii britskej mutácie magazínu Vogue.

"Ale v prípade niektorých ľudí negatívne reakcie vyplývajú zo všeobecnej únavy z vojny a z toho, že na Zelenských sa pozerajú nedôverčivo. Vojna trvá už takmer pol roka. Bez ohľadu na to, čo by prezidentský pár urobil, nájdu sa ľudia, ktorí to budú kritizovať,“ vysvetlil Cull.

Ako by Zelenským radil? "Povedal by som im, aby tie fotografie spravili. Snímka Oleny Zelenskej, na ktorej sedí na schodoch v kryte a pozerá sa do kamery, je mimoriadne pôsobivá. Je to fotografia, ktorá pripomína svetu, čo je na Ukrajine v stávke. Ale musím povedať, že sa mi až tak nepáčili snímky, na ktorých Zelenskej vietor povieva vlasmi a manžel ju objíma. Asi chápem, prečo môžu mať niektorí ľudia pocit, že tieto fotky vyznievajú sexisticky,“ dodal Cull.