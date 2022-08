Rusko dúfa v podpis dohody o ekonomickej spolupráci s Tureckom

Ruský prezident Vladimir Putin dúfa v podpis dohody s Tureckom, ktorá by posilnila ekonomickú spoluprácu oboch krajín. Oznámil to pred rokovaním v ruskom Soči svojmu tureckému náprotivku Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, píše agentúra AFP. Erdogan chce s Putinom začať novú kapitolu turecko-ruských vzťahov, najmä v súvislosti so Sýriou.