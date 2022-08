Bude z Turecka ruská „schránka“? Moskva sa snaží cez Ankaru obísť sankcie, tvrdí WP

Rusko sa v snahe obísť sankcie prijaté Západom kvôli vojne na Ukrajine obracia na Turecko ako na potenciálneho obchodného partnera, píše denník The Washington Post s odvolaním sa na informácie od ukrajinskej rozviedky.

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) víta tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pri jeho príchode do sanatória v čiernomorskom letovisku Soči v piatok 5. augusta 2022.

Moskva pred dnešným stretnutím prezidenta Vladimíra Putina a jeho tureckého náprotivku Recepa Tayyipa Erdogana v Soči predložila Turecku návrh, ktorý by jej umožnil obísť embargo na ruskú ropu prijatú Európskou úniou, a snaží sa tiež vyhnúť bankovej izolácii, tvrdí denník.

Konkrétne chce Moskva prinútiť Turecko, aby Rusku povolilo nákup podielov v tureckých ropných rafinériách, termináloch a zásobníkoch, čo by mu pomohlo zamaskovať ruský pôvod ropy. Embargo na dovoz ruskej ropy do krajín Európskej únie má začať platiť od prelomu roka. Z embarga bude dočasne vyradená preprava ropy ropovodom Družba, ktorý zásobuje Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdiel od ostatných krajín môcť až do decembra budúceho roka dovážať produkty z ruskej ropy z rafinérií v iných krajinách EÚ.

Rusko sa tiež snaží dosiahnuť, aby niekoľko štátom vlastnených tureckých bánk otvorilo najväčším ruským finančným štruktúram účty. Takýto krok by podľa ekonómov znamenal výrazné porušenie západných sankcií. K nim sa Turecko nepripojilo, hoci inváziu na Ukrajinu odsúdilo.

Hrozia sekundárne sankcie

Podľa The Washington Post ale zatiaľ nič nenasvedčuje, že by Turecko chcelo na ruský návrh pristúpiť. Podpora Ruska by totiž mohla viesť k uvaleniu sekundárnych sankcií na turecké banky a spoločnosti.

Na stretnutí s Erdoganom dnes Putin povedal, že dúfa v podpísanie memoranda o posilnení vzájomných ekonomických a obchodných vzťahov. Erdogan potom vyhlásil, že stretnutie s Putinom „môže otvoriť úplne odlišnú kapitolu“ vo vzájomných vzťahoch. Turecko a Rusko stoja teraz na opačných stranách, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Turecko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá Kyjevu poskytuje vojenskú aj finančnú pomoc.