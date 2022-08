Grinerová a Whelan za Buta? USA dali Rusku „solídnu“ ponuku

„Sme pripravení o tejto téme rokovať, ale v rámci kanála, na ktorom sa dohodli prezidenti (Vladimír) Putin a (Joe) Biden," uviedol ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. „Ak sa Američania rozhodnú opäť uchýliť k verejnej diplomacii, je to ich vec a dokonca by som povedal, že je to ich problém,“ dodal počas návštevy Kambodže, kde sa zúčastňuje zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Biden dnes uviedol, že jeho úrad „tvrdo pracuje“ na prepustení Grinerovej. „Pevne dúfam, že sa to podarí,“ povedal prezident po tom, ako Moskva oznámila, že je pripravená konať.

Čítajte viac Obráti sa Grinerová na Putina? Prepusťte ju, vyzýva aj ruská športovkyňa

Kremeľ už skôr varoval Spojené štáty pred tým, aby v prípade Grinerovej využívali takzvanú megafónovú diplomaciu. Podľa neho by to mohlo iba zmariť snahy o prípadnú výmenu.

Rozsudok nad Grinerovou, ktorý americký prezident Joe Biden označil za „neprijateľný“, by podľa Reuters mohol pripraviť pôdu pre americko-ruskú výmenu väzňov. Tá by zahŕňala 31-ročnú americkú športovkyňu a ruského obchodníka so zbraňami Viktora Buta, ktorý si odpykáva trest v USA.

Spojené štáty už urobili ponuku, ktorú minister zahraničia Antony Blinken označil za „solídnu“, s cieľom docieliť prepustenie Američanov zadržiavaných v Rusku, kde si okrem Grinerovej odpykáva trest aj bývalý príslušník námornej pechoty Paul Whelan.

Dvojnásobná olympijská víťazka Grinerová bola zatknutá 17. februára na moskovskom letisku Šeremeťjevo s náplňami do elektronickej cigarety s hašišovým olejom. Basketbalistka sa obhajovala tvrdením, že ich zabalila nedopatrením. Konope je v Rusku nelegálne na liečebné aj rekreačné účely.