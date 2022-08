Novinárka či špiónka? Kosovčania zadržali Rusku Aslamovovú

Kosovo zadržalo na hraniciach ruskú novinárku Darju Aslamovovú, ktorú podozrieva zo špionáže. V noci na nedeľu to oznámilo kosovské ministerstvo vnútra, informovala agentúra Reuters.

„Viacero krajín preukázalo, že (Aslamovová) je zapojená do špionáže pre ruskú spravodajskú službu a vydáva sa za novinárku,“ uviedol vo vyhlásení kosovský minister vnútra Xhelal Sfečla, ktorý vo svojom profile na Facebooku uverejnil fotografie Aslamovovej s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a sýrskym prezidentom Bašárom Asadom.

Agentúra Reuters upozorňuje, že Sfečlove tvrdenia sa jej nateraz nepodarilo nezávisle overiť. Uvádza tiež, že Rusko je hlavným spojencom Srbska a rovnako ako Belehrad neuznáva nezávislosť Kosova.

Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť od Srbska vo februári 2008. Väčšina členských štátov EÚ ju uznala, avšak Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko tak doteraz neurobili. Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom pod záštitou Európskej únie, ktoré sa začali v roku 2011, zatiaľ neviedli k normalizácii vzťahov.

Najnovšiu eskaláciu napätia medzi Belehradom a Prištinou vyvolalo v uplynulých týždňoch opatrenie, podľa ktorého si mali ľudia so srbskými dokumentami pri vstupe na kosovské územie vymeniť doklady za dočasné. Situácia sa vyostrila v predvečer platnosti nariadenia, keď miestni Srbi začali na protest blokovať cesty a stavať barikády. Pod tlakom západných mocností a najmä USA, sa vláda v Prištine rozhodla odložiť nadobudnutie platnosti nových pravidiel o dokladoch na hraniciach so Srbskom do 1. septembra.