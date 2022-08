Ostali len trosky. Obľúbenú benzínku v Rajke zruinovali Orbánove ceny

Čerpacia stanica MOL vzdialená necelých 20 kilometrov od Bratislavy bola dlho obľúbenou destináciou motoristov zo susedných krajín. V dlhých radoch na lacnejšie tankovanie sa striedali šoféri z Bratislavy aj okolitých miest, taxikári, ale aj seniori z neďalekých rakúskych obcí. Dnes by ste ju už nespoznali. Areál čerpačky zíva prázdnotou, zmizla svetelná tabuľa, predajňa aj zamestnanci. Prázdne torzo budovy dopĺňajú len veľké kontajnery na odpad.

Podľa údajov na Google mapách je táto stanica jediná pumpa v obci a aj v okolí. Na internete informuje, že je aktuálne otvorená – a to sedem dní v týždni, 18 hodín denne. Realita je však iná. Na mieste nájdete len neporiadok a prázdnu budovu.

Ak teda potrebujete cestou na nákupy, alebo na kúpalisko natankovať, podarí sa vám to až v Mosonmagyaróvári. Za liter benzínu tam zaplatíte okolo 693 forintov (v prepočte cca 1,73 eur). To je však cena porovnateľná aj so slovenskými čerpačkami, keďže v priebehu júla začali poplatky za tankovanie postupne klesať. Ak teda nevlastníte auto s maďarskou poznávacou značkou, nákupná turistika sa vám neoplatí.

Čerpačky krachujú

Benzínka MOL v Rajke nabrala na popularite najmä na jar, keď v dôsledku vojny na Ukrajine začali prudko zdražovať pohonné hmoty. Kým na Slovensku sa začiatkom marca cena najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu blížila k hranici 1,7 eura a nafty 1,55 eura za liter, čo bolo najviac za poslednú dekádu, Maďarsko ceny už od jesene stropovalo na hranici 480 forintov (približne 1,27 eura) za liter pre benzín aj naftu. Niekoľkomesačné stropy však vyústili do katastrofy pre predajcov.

„Benzínky zatvárajú po celej krajine, hlavne tie menšie, v blízkosti hraníc. Mnohí moji známi majú kvôli tomu problém tankovať. Musia chodiť do väčších miest. Zruinovalo to však najmä majiteľov staníc, ktorých vláda donútila predávať ultralacný benzín. Dostali sa tak do straty, mnohí ľudia prišli o zamestnanie,” opísal pre Pravdu hudobník Marton z Budapešti, ktorý za prácou pravidelne cestuje aj na Slovensko.

Podľa portálu Index.hu je na pokraji bankrotu až 80 percent malých čerpacích staníc. „Situácia je dramatická. Podpora 20 centov na liter, ktorú sme dostali od vlády, bola nedostatočná,” citoval Index.hu Gábora Egriho, prezidenta Asociácie nezávislých čerpacích staníc, ktorá vznikla po zmrazení cien.

Zatváranie v Maďarsku ohlásil aj petrolejársky gigant Shell. Firma v tlačovej správe ohlásila, že od 1. augusta dočasne zastavuje prevádzku piatich čerpacích staníc v Budapešti a na Balatone. Následne od 3. augusta obmedzila aj prevádzku čerpacích staníc v Debrecíne a v Mosonmagyaróvári.