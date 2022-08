ONLINE: Zelenskyj varuje pred jadrovou katastrofou

Záporožská atómová elektráreň by sa mohla stať ďalším Černobyľom, varoval svet Zelenskyj a uviedol, že si to žiada ďalšie protiruské sankcie.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripomenul v pondelok neskoro večer svetu jadrovú katastrofu v Černobyli. Vyjadril sa tak vo svojom pravidelnom nočnom prejave, a to v súvislosti s nedávnym ostreľovaním Záporožskej atómovej elektrárne. Lídrov západných mocností zároveň vyzval na prijatie ďalších sankcií voči Rusku. Informovala o tom agentúra AFP.

Záporožská atómová elektráreň je najväčšou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily sa jej zmocnili ešte v marci. V uplynulých dňoch došlo v dôsledku ostreľovania k „vážnemu poškodeniu“ niektorých objektov tejto elektrárne a musel byť vypnutý jeden z reaktorov. Z predmetného ostreľovania sa pritom navzájom obviňujú Kyjev s Moskvou.

„Svet by nemal zabúdať na Černobyľ a mal by si (tiež) pamätať, že Záporožská atómová elektráreň je najväčšou (svojho druhu) v Európe. Černobyľská katastrofa, to bol výbuch jedného reaktora. Záporožská elektráreň má šesť reaktorov,“ povedal Zelenskyj.

K havárii v jadrovej elektrárni v ukrajinskom meste Černobyľ došlo 26. apríla 1986 a je dosiaľ považovaná za najhoršiu jadrovú katastrofu na svete, pripomína AFP.

„Voči tomuto teroristickému štátu aj celému ruskému jadrovému priemyslu sú potrebné nové sankcie, a to za vyvolanie hrozby jadrovej katastrofy,“ dodal Zelenskyj.