Na Ruskom okupovaných územiach silnie ukrajinský odpor, píše AP

Na Ruskom okupovaných územiach na juhovýchode Ukrajiny silnie odpor obyvateľov. Ten oslabuje kontrolu Kremľa nad regiónmi a ohrozuje jeho plány na usporiadanie referend, ktoré majú umožniť Moskve územie anektovať. Informovala o tom agentúra AP. Partizánske jednotky verné Kyjevu podľa nej zabíjajú proruských predstaviteľov, vyhadzujú do povetria mosty či vlaky a pomáhajú ukrajinskej armáde pri identifikácii kľúčových cieľov.

„Naším cieľom je urobiť život ruských okupantov neznesiteľným a využiť všetky prostriedky na prekazenie ich plánov,“ povedal Andrij, 32-ročný koordinátor partizánskeho hnutia v Chersonskej oblasti. Andrij je členom odbojovej skupiny zvanej Žovta strička (Žltá stužka), s AP hovoril pod podmienkou, že ho agentúra nebude citovať pod celým menom, aby ho nevypátrali Rusi. Hnutie svoj názov odvodzuje od jednej z dvoch národných farieb Ukrajiny a jeho členovia používajú takto farebné stužky na označenie potenciálnych cieľov partizánov.

Bomby sa v poslednom čase podľa AP objavili v blízkosti administratívnych budov, pri domoch úradníkov alebo na cestách, kadiaľ jazdia do práce. Napríklad výbušnina umiestnená na strome pred časom explodovala, keď okolo prechádzalo vozidlo so šéfom chersonskej väzenskej správy Jevhenom Sobolevom, útok prežil. Cez víkend naopak zahynul na následky postrelenia zástupca vedúceho miestnej správy v Novej Kachovci.

Miestni geriloví bojovníci sa opakovane pokúsili zabiť tiež šéfa Moskvou dosadenej oblastnej administratívy Volodymyra (rusky Vladimira) Salda. Jeho asistent bol zastrelený vo svojom aute a ďalšieho úradníka Dmytra (Dmitrija) Savlučenka zabila bomba nastražená v aute.

Útoky podľa Salda prinútili Moskvu vyslať do Chersonu protipartizánske jednotky. „Každý deň špeciálne jednotky z Ruska odhalia dve alebo tri skrýše so zbraňami určenými pre teroristické aktivity,“ tvrdil Saldo na sociálnej sieti. „Zhabanie zbraní pomáha znižovať hrozbu sabotáží,“ dodal.

„Dávame ukrajinskej armáde presné súradnice rôznych cieľov a vďaka pomoci partizánov sú nové ďalekonosné zbrane, najmä HIMARS, ešte mocnejšie,“ tvrdí ďalej Andrij a dodáva: „Za ruskými líniami sme neviditeľní a v tom je naša sila.“

Ukrajinské jednotky nedávno použili americký systém HIMARS a zasiahli strategický most na rieke Dneper v Chersone, čím prerušili hlavné zásobovacie spojenie Rusov. Mesto, ktoré ruské invázne sily obsadili na začiatku vojny, podľa AP zaplavili letáky odboja, ktoré hrozia činiteľom dosadeným Ruskom. Tesne pred ukrajinským útokom na most sa objavili letáky s textom: „Ak to nezvládne HIMARS, pomôže partizán.“

Zároveň s tým, ako ukrajinské ozbrojené sily zosilňujú útoky v regióne a získavajú späť niektoré miesta západne od Dnepra, sa zvyšuje aj aktivita partizánov, píše AP. Tí sa podľa nej koordinujú s ukrajinskými jednotkami pre špeciálne operácie, ktoré im pomáhajú vypracovávať stratégie a taktiku. Vyberajú ciele a vytvorili aj webovú stránku s tipmi, ako organizovať odpor, chystať útoky zo zálohy a unikať zatknutiu. V okupovaných regiónoch vznikla sieť úkrytov zbraní a tajných skrýš, píše agentúra.

Na začiatku okupácie tisíce Ukrajincov proti Rusom pokojne protestovali. Invázne jednotky ich však rýchlo rozohnali, pozatýkali aktivistov, čím odpor zradikalizovali. Napríklad svadobný fotograf a teraz aktivista Oleksandr Charčikov zo Skadovska uvádza, že ho po záťahu ruských síl zatkli, bili a mučili. „Represie sa stupňujú. Vytvárajú pre Ukrajincov neznesiteľné podmienky a tým robia prežitie pod ruskou okupáciou čím ďalej, tým ťažšie,“ opísal 41-ročný muž, ktorému sa podarilo z okupácie po 155 dňoch utiecť.

Podľa starostu Melitopolu Ivana Fedorova, ktorý tiež strávil čas v ruskom zajatí, okupačné sily zadržali okolo 500 ukrajinských aktivistov, mnoho z nich mučili. Niektorí po svojom zatknutí na niekoľko mesiacov zmizli.

V máji a júni partizáni vyhodili do povetria dva železničné mosty v Melitopole a vykoľajili dva ruské vojenské vlaky, uviedol Fedorov. „Hnutie odporu sleduje tri ciele – zničiť ruské zbrane a možnosti ich zásobovania, zdiskreditovať a zastrašiť okupantov a kolaborantov a informovať ukrajinské špeciálne zložky o pozíciách nepriateľa,“ dodal.

Rusko reagovalo posilnením hliadok a pravidelnými kontrolami Ukrajincov podozrivých z napojenia na partizánov. Pri raziách kontrolujú telefóny a zatýkajú ľudí s ukrajinskými symbolmi alebo fotografiami príbuzných vo vojenských uniformách, opisuje AP. „Ak nájdu akékoľvek ukrajinské symboly alebo napojenie na ukrajinskú armádu, umiestnia všetkých členov rodiny do filtračného tábora,“ tvrdí Fedorov, ktorý zároveň ubezpečuje, že miestny odpor prekazí referendum o pripojení k Rusku. Partizáni už podľa AP priviazali na budovy, kde sa má hlasovať, žlté stužky, čím varovali obyvateľov, že by sa počas hlasovania mohli stať terčom bombových útokov.

Odpor siaha od radikálnych aktivistov až po učiteľov či dôchodcov, ktorí v parkoch spievajú ukrajinské piesne a tajne nosia žlté a modré stužky, píše agentúra. V jednom z nedávnych gest odporu v Mariupole sa na ulici vedľa divadla zničeného ruskými bombami postavil mladý muž zahalený do ukrajinskej vlajky. Fotka sa rozšírila v ukrajinských médiách a odvahu muža ocenil prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave k národu.

Hoci v prevažne ruskojazyčnom priemyselnom Donbase panujú silné promoskovské nálady, partizánske hnutie sa podľa AP objavilo aj tam. Minulý mesiac utrpelo zranenia šesť ruských vojakov po tom, ako ich vozidlo odpálila gerila v Severodonecku krátko po jeho ruskom obsadení, uviedol gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Partizáni sa tiež zamerali na železnice, čím narušili dodávky ruskej munície a ďalších zásob.

Podľa pozorovateľov sa partizánske hnutie v jednotlivých regiónoch líši a v záujme oboch strán je zveličovať jeho rozsah. „Rusi to robia, aby ospravedlnili svoje represie na okupovaných územiach, zatiaľ čo Ukrajinci sa snažia demoralizovať ruské sily a velebiť svoje víťazstvá,“ myslí si Vadym Karasev z kyjevského Ústavu globálnych štúdií.