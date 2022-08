Únia sa snažila stopnúť ruskú propagandu. Našla si iné cesty

Po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu Európska únia zablokovala RT a Sputnik, dva hlavné kremeľské kanály šíriace propagandu a dezinformácie o vojne. Takmer pol roka potom sa zvýšil počet stránok, ktoré šíria rovnaký obsah, pretože Rusko našlo spôsoby, ako zákaz obchádzať.

Existujúce stránky a účty premenovalo, aby ich zamaskovalo. Časť propagandistických povinností presunulo na diplomatov. A väčšinu obsahu jednoducho prekopírovalo na nové webové stránky, ktoré doteraz nemali zjavné väzby na Rusko, napísala agentúra AP.

Newyorská firma NewsGuard, ktorá skúma a sleduje online dezinformácie, teraz identifikovala 250 webových stránok aktívne šíriacich ruské dezinformácie o vojne, pričom v posledných mesiacoch pribudli desiatky nových.

Na týchto stránkach sa objavujú napríklad tvrdenia, že ukrajinská armáda zinscenovala niektoré smrtiace ruské útoky, aby si získala globálnu podporu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstiera verejné vystúpenia alebo že ukrajinskí utečenci páchajú zločiny v Nemecku a Poľsku.

Niektoré z týchto stránok sa vydávajú za nezávislé expertné skupiny alebo spravodajské servery. Približne polovica z nich je v angličtine, zatiaľ čo ďalšie sú vo francúzštine, v nemčine alebo taliančine. Mnohé z nich boli založené dávno pred vojnou a neboli zjavne napojené na ruskú vládu, kým zrazu nezačali papgájovať postoje Kremľa.

„Môžu to byť spiace weby,“ povedal Gordon Crovitz, jeden z výkonných riaditeľov spoločnosti Newsguard. Spiace weby sú webové stránky vytvorené pre dezinformačnú kampaň, ktoré zostávajú z veľkej časti neaktívne, pomaly si budujú publikum prostredníctvom neškodných alebo nesúvisiacich príspevkov, a potom v určený čas prejdú na propagandu alebo dezinformácie.

Analýza spoločnosti NewsGuard síce zistila, že väčšina dezinformácií o vojne na Ukrajine pochádza z Ruska, ale našla aj prípady nepravdivých tvrdení s proukrajinským zameraním. Patrili k nim tvrdenia o stíhacom ese známom ako Kyjevský prízrak, o ktorých neskôr oficiálni predstavitelia priznali, že ide o mýtus.

YouTube, TikTok a Meta, ktorá vlastní Facebook a Instagram, sa zaviazali, že RT a Sputnik zo svojich platforiem v rámci Európskej únie odstránia. Výskumníci však zistili, že v niektorých prípadoch stačilo zverejniť ich na inom účte – a Rusko sa tak zákazu vyhlo.

Európske centrum pre dezinformačné situácie (DSC) zistilo, že niektoré videozáznamy RT sa na sociálnych sieťach objavovali pod novou značkou a logom. V prípade niektorých videozáznamov bola značka RT z videa jednoducho odstránená a znovu umiestnená na nový kanál YouTube, na ktorý sa zákaz EÚ nevzťahoval.

Podľa Felixa Kartteho, vedúceho poradcu britskej neziskovej organizácie Reset, ktorá financuje prácu DSC, by agresívnejšie moderovanie obsahu sociálnych médií mohlo Rusku obchádzanie tohto zákazu sťažiť. „Namiesto toho, aby (sociálne siete) zaviedli účinné systémy moderovania obsahu, hrajú si s dezinformačným aparátom Kremľa na mačku a myš,“ povedal Kartte.

V EÚ sa úradníci snažia posilniť obranu. Tento rok na jar EÚ schválila legislatívu, ktorá má od technologických spoločností požadovať, aby sa viac snažili dezinformácie vymazať. Firmám, ktoré by to nedokázali, by mohli hroziť vysoké pokuty.

Podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová minulý mesiac označila dezinformácie za „rastúci problém v EÚ“. „Naozaj musíme prijať dôraznejšie opatrenia,“ dodala.

Rozšírenie stránok šíriacich dezinformácie o vojne na Ukrajine ukazuje, že Rusko malo nachystaný plán pre prípad, že by sa vlády alebo technologické spoločnosti pokúsili RT a Sputnik obmedziť.

To znamená, že západní predstavitelia a technologické spoločnosti budú musieť urobiť oveľa viac, ako len zatvoriť jednu alebo dve webové stránky, ak majú dúfať, že sa im podarí tok kremeľských dezinformácií zastaviť.