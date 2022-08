Český Senát schválil vstup Fínska a Švédsko do NATO

Český Senát schválil prijatie Fínska a Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s tým, že je ešte nutný súhlas Snemovne. „Ak chcel Putin oslabiť NATO, dokázal pravý opak,“ konštatovala ministerka obrany Jana Černochová. Na východnej hranici NATO môže byť tiež podľa Senátu v nasledujúcich dvoch rokoch nasadených na posilnenie obrany až 1200 českých vojakov ročne.

„Tieto dve krajiny pochopili, že kolektívna obrana je cesta do budúcnosti,“ vyjadril sa k vstupu Fínska a Švédska do NATO senátor za TOP 09 Tomáš Czernin.

Zástupcovia Švédska a Fínska podpísali prístupové protokoly 5. júla. Na ich prijatie do NATO je nutná ratifikácia vo všetkých tridsiatich členských krajinách aliancie. Ich vstup zatiaľ schválilo 23 a zostáva sedem, medzi nimi aj Maďarsko a Turecko.

Aj stovky vojakov

Predtým Senát schválil aj plán zahraničných armádnych misií do roku 2024. Celkovo by mohlo v zahraničných misiách v rokoch 2023 a 2024 pôsobiť podľa vládneho návrhu až 1 362 vojakov. Súčasné misie sú platné do konca tohto roku. Súhlas s vyslaním vojakov musí tiež dať aj Snemovňa.

Plán je výrazne ovplyvnený ruskou agresiou voči Ukrajine, povedala senátorom ministerka Černochová. Až 1200 vojakov má podľa návrhu pôsobiť „v rámci posilnenia obrany východnej hranice“ NATO v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku. Vládny plán počíta aj s vyčlenením 20 vojakov „na ochranu diplomatických záujmov Českej republiky na Ukrajine“, ktorí budú môcť odcestovať okamžite po schválení mandátu a budú chrániť zastupiteľský úrad v Kyjive, uviedla ministerka.

Plán, ktorý schválili senátori, počíta aj s možnosťou krátkodobého pobytu vojakov ďalších krajín NATO na českom území v počte do 800 osôb. V žiadnom prípade to však neznamená mandát pre ich trvalé pôsobenie alebo zriadenie základne na českom území, zdôraznila Černochová. Náklady na misie majú podľa nej predstavovať zhruba 1,4 miliardy korún ročne.