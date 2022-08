CNN: Ruskí väzni sa s vidinou slobody nechávajú verbovať do bojov na Ukrajine

Mnohí ruskí väzni sa nechávajú verbovať do vojny na Ukrajine výmenou za prísľub slobody, napísal web stanice CNN. Náborári väzňom sľubujú nielen milosť, ale aj finančnú odmenu a kompenzáciu rodinám v prípade úmrtia, zistili novinári americkej stanice, ktorí komunikovali s väzňami a ich rodinami a priateľmi.

Ruský vojak sa rozpráva so zahraničnými novinármi pred zničenými oceliarňami Azovstaľ v ukrajinskom Mariupole, jún 2022.

„Prijmú vrahov, ale násilníkov, pedofilov, extrémistov alebo teroristov nie,“ povedal novinárom CNN pod podmienkou zachovania anonymity jeden z väzňov, odsúdený za drogové zločiny. „Jedna z ponúk znie milosť po šiestich mesiacoch. Niekto hovorí o 100 000 rubľoch mesačne, niekto o 200 000,“ priblížil väzeň, ktorý s novinármi komunikoval vďaka telefónu prepašovanému do väznice.

Osadenstvo väznice do bojov na Ukrajine podľa rovnakého zdroja lákali v polovici júla nijako neoznačení muži, ktorí boli zrejme zo súkromnej vojenskej dodávateľskej firmy. Po zápise do programu mali väzni prejsť dvojtýždňovým výcvikom v Rostovskej oblasti na juhu Ruska, predchádzajúca skúsenosť z armády nebola podmienkou. Zdroj ďalej uviedol, že podľa jeho informácií sa prihlásilo asi 400 jeho spoluväzňov a päťdesiatku už do programu vybrali.

Nebezpečenstvo úmrtia v bojoch na Ukrajine je vysoké. Pentagon tento týždeň uviedol, že Rusko má doteraz vo vojne proti Ukrajine 70 000 až 80 000 zabitých a zranených vojakov. Ukrajinská armáda udáva, že Moskva prišla už o 42 800 vojakov. Tieto údaje nemožno nezávisle overiť. Rusko už niekoľko mesiacov žiadne svoje straty neoznamuje.

Ľudskoprávni aktivisti sa domnievajú, že ponuku účasti bojov na Ukrajine dostali zatiaľ stovky väzňov vo viac ako desiatich väzniciach po celom Rusku. Nábor väzňov potvrdil CNN Vladimir Osečkin, zakladateľ organizácie Gulagu.net, ktorá sa zaoberá právami väzňov. Niektorí trestanci podľa Osečkina dostali sľúbené, že v prípade úmrtia ich rodiny dostanú náhradu vo výške päť miliónov rubľov. „Nie je ale žiadna garancia, žiadna ozajstná zmluva. Je to nezákonné,“ vysvetlil Osečkin. Niektorým väzňom a ich rodinám sa podľa Osečkina ponuka pozdáva, k rovnakému záveru došla CNN po komunikácii s väzňami a ich blízkymi.

„Pre mňa to môže mať celkom význam – byť vo väzení skoro desať rokov, alebo sa dostať von za šesť mesiacov, keď máte šťastie. Chcem jednoducho len ísť čo najrýchlejšie domov k deťom. Ak je táto možnosť, tak prečo nie,“ povedal CNN vyššie spomínaný väzeň.

Ďalší, kto upozornil na verbovanie väzňov do vojny, je brat Paula Whelana, Američana uväzneného v ruskej väznici. David Whelan v júli uviedol, že podľa jeho informácií odišlo na frontovú líniu na Ukrajinu z nápravného zariadenia IK-17 v západoruskej Mordvinskej autonómnej republike desať dobrovoľníkov.