S obrovským požiarom pri Bordeaux bojuje vyše tisíc hasičov

S plameňmi bojuje 1100 hasičov, oheň ale stále ešte nemajú pod kontrolou a na juhozápad Francúzska mieria preto ďalšie posily. Do departementu Gironde sa dnes vo štvrtok chystá tiež premiérka Élisabeth Borneová a minister vnútra Gérald Darmanin, uviedla agentúra AFP a stanica BFM TV.

Stúpol tiež počet evakuovaných o ďalších 2000 na 10 000 ľudí. Uzavretá je naďalej diaľnica A63 medzi Bayonne a Bordeaux v oboch smeroch, dym z požiaru tam znižuje viditeľnosť.

Hasičov podľa ich veliteľov čakajú ťažké dni, o ohni hovoria ako o „príšere“. Požiar takého rozsahu, ktorý by sa šíril tak rýchlo, väčšina z nich v živote nezažila, uviedol ich hovorca. „Požiar v Landiras by som ohodnotil ako megapožiar,“ povedal Grégory Allione z organizácie francúzskych hasičov FNSPF pre rozhlasovú stanicu RTL Radio. „Je to obor, obluda,“ dodal.

Vo Francúzsku by najmenej do soboty mali panovať vysoké teploty až 39 stupňov Celzia a nárazový vietor. Minister Darmanin v stredu večer naznačil, že oheň pravdepodobne niekto založil úmyselne.

Požiar v Maine-et-Loire na severe Francúzska sa hasičom už podarilo dostať pod kontrolu, ale stovky ich zostávajú na mieste, dohášajú a strážia oblasť. Francúzsko zároveň čelí rekordnému suchu a úrady zaviedli obmedzenia týkajúce sa používania vody prakticky pre celú krajinu.