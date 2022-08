EÚ je už bez ruského uhlia. Závislosť si vytvorila sama

Európska dvadsaťsedmička rozhodla o embargu v apríli tohto roku niekoľko týždňov po ruskom vpáde na Ukrajinu s tým, že fungovať bude od 11. augusta. Minister hospodárstva SR Richard Sulík vtedy ubezpečil, že Slovensko sa zaobíde bez uhlia dovážaného z Ruska, ale zároveň upozornil, že zákaz ešte viac zvýši ceny plynu.

Mimochodom, uhlie patrí tiež medzi energonosiče s výraznou zvýšenou cenou. Od začiatku minulého roku zdraželo dokonca až štvornásobne. Keď v Bruseli na Moskvu uvalili embargo, 6. apríla jeho cena na komoditných burzách ešte poskočila vyššie.

Veľká strata peňazí z Európskej únie

EÚ sa rozhodla potrestať Moskvu v energetickej oblasti, aby mala menej zdrojov, z ktorých financuje inváziu. Zákaz exportu uhlia do EÚ oberie Rusko ročne o osem miliárd amerických dolárov (USD), čo je zhruba rovnaká suma v eurách. Dodávky do únie tvoria až štvrtinu celkového ruského vývozu.

Slovensko sa zaobíde bez uhlia dovážaného z Ruska, ale zákaz jeho dovozu do EÚ ešte viac zvýši ceny plynu. Richard Sulík, minister hospodárstva SR

V skutočnosti však Rusi nestratia osem miliárd USD, pretože už výrazne zvýšili export uhlia hlavne do Číny, ktorá má viac ako 1,4 miliardy obyvateľov, a do Indonézie, kde žije takmer 280 miliónov ľudí. „Čína kúpila v júli od Ruska rekordné mesačné množstvo 7,38 milióna ton uhlia," informoval globálny poskytovateľ údajov na finančných trhoch Refinitiv. „V júni sa ruský export uhlia do Číny zvýšil o 55 percent v porovnaní s rovnakým mesiacom v minulom roku," uviedla ďalší údaj spoločnosť S&P Global. Peking zväčšuje odber z Ruska aj preto, že sa s Moskvou dohodol na zníženej cene.

Obdobie od apríla do začiatku augusta malo podľa Európskej komisie poskytnúť členským krajinám EÚ, aby sa rozhliadli po iných dodávateľoch. Očakáva sa, že náhradou za uhlie z Ruska bude táto nerastná surovina napríklad z Austrálie, USA a Kolumbie. „Import ruského uhlia v roku 2021 celkovo pokryl 45 percent jeho spotreby v únii," pripomenul portál EUobserver.

Uhlie z Ruska nie je, ale spotreba sa zväčší

Spaľovanie uhlia v EÚ sa bude určite zvyšovať, čo súvisí s tým, že už do únie prúdi čoraz menej ruského plynu. Analytici dospeli k názoru, že to ohrozí ambiciózne ekologické plány. „Dovoz uhlia do 27-člennej únie plus do Británie sa v budúcom roku zväčší o 43 percent v porovnaní s týmto rokom, čo vyústi do dodatočných desiatich miliónov ton oxidu uhličitého vypusteného do atmosféry," upozornila agentúra Reuters s odvolaním sa na expertov banky ING. Uhlie je jedným hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia na svete.

Nemecko, ktoré sa vydalo na cestu vyraďovania uhoľných elektrární, s cieľom prestať používať uhlie od roku 2030, sa zrazu uberá opačným smerom. Obnovuje prevádzku tých, ktoré odstavilo. Minister hospodárstva Robert Habeck poznamenal, že je mu to ľúto, ale podľa neho štát nemá na výber.

Foto: SITA/AP, Martin Meissner uhoľná elektráreň Scholven, uhlie, Na snímke uhoľná elektráreň Scholven v nemeckom Gelsenkirchene.

Členské krajiny EÚ sa stali výrazne závislé od dodávok ruského uhlia z vlastnej vôle. „Od roku 1990, keď jeho import do únie predstavoval sedem percent celkového dovozu, vzrástol do roku 2020 na 54 percent," upozornil server Energy Monitor. Vyplývalo to z faktu, že členské štáty utlmovali ťažbu uhlia.

Analytik Lauri Myllyvirta naznačil, že odstrihnutie EÚ od ruského plynu by zabránilo plniť plán znižovať emisie skleníkových plynov. Únia sa tak ocitá viac-menej medzi dvoma mlynskými kameňmi. Neplatiť Moskve za energetické suroviny alebo bojovať proti otepľovaniu? „Zákaz dovozu plynu by znamenal skokový nárast cien uhlia, pretože štáty by sa ho snažili získať viac v krátkodobom horizonte," dodal pre Energy Monitor expert zo Strediska výskumu energií a čistého ovzdušia.

Prehodnocujú aj Česi

Otázka spaľovania uhlia sa otvorila naprieč celou Európou. Českú republiku nevynímajúc. Vláda v Prahe zvažuje, či zostane pri pláne od roku 2033 ukončiť ťažbu uhlia. A už rozhodla, že zavedenie zákazu používania starých kotlov na uhlie oddiali o dva roky.