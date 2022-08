Trump 440-krát prokurátorke neodpovedal. Piaty dodatok označil za nástroj mafie

Bývalý americký prezident Donald Trump využil svoje právo nevypovedať viac ako 400-krát, keď v stredu predstúpil pred generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú v rámci vyšetrovania praktík jeho rodinnej firmy.

Donald Trump počas odchodu z Trump Tower v stredu 10. augusta 2022 v New Yorku.

S odvolaním sa na zdroje oboznámené s priebehom výsluchu to uvádzajú niektoré americké médiá. Denník The New York Times (NYT) podotýka, že Trumpove dve najstaršie deti sa pri svojich stretnutiach s vyšetrovateľmi na piaty dodatok americkej ústavy neodvolávali.

Jediná otázka, na ktorú prezident z rokov 2017 až 2021 prokuratúre pod prísahou odpovedal, bola tá ohľadom jeho mena, povedal televízii NBC News jeho právnik Ron Fischetti. Podľa informácií NYT následne predvolaný oznámil, že ďalej nebude spolupracovať a Jamesovú, ktorá sedela v rovnakej miestnosti, označil za „odpadlícku prokurátorku“. Nasledovalo vraj viac ako 400 otázok, na ktoré Trump reagoval slovami „rovnaká odpoveď“ na znamenie toho, že využíva právo nevypovedať.

NBC News informovaný zdroj oznámil, že Trump toto právo uplatnil viac ako 440-krát. Prokuratúra po niekoľkohodinovom stretnutí potvrdila, že exprezident skutočne odmietal odpovedať, ale nešpecifikovala, koľkokrát sa tak stalo.

Hlásili falošnú hodnotu

Úrad Jamesovej už viac ako tri roky vyšetruje spoločnosť Trump Organization pre podozrenie z finančných podvodov. Vyšetrovanie sa do veľkej miery prekrýva s trestnou kauzou, ktorú vedie prokuratúra newyorskej štvrte Manhattan a ktorá sa zaoberá aj Trumpovými osobnými financiami. Generálna prokuratúra New Yorku tento rok uviedla, že má dôkazy o viac ako desiatke prípadov, keď Trump a jeho podnik hlásili falošnú hodnotu svojich majetkov v snahe zaistiť si pôžičky alebo daňové úľavy.

Trump od začiatku vyšetrovanie označuje za politicky motivované a tým tiež v stredu zdôvodnil rozhodnutie nevypovedať. Na to mal právo rovnako ako každý, kto sa v USA ocitne v podobnej situácii, pretože podľa súčasného výkladu piateho dodatku ústavy nesmú byť ľudia nútení svedčiť sami proti sebe. Mlčanie však môže byť vnímané ako akési priznanie viny, čo potvrdzujú aj Trumpove slová z roku 2016, kedy na jednom zo svojich verejných mítingov okrem iného povedal: „Piaty (dodatok) používa mafia. Keď ste nevinní, prečo používate piaty dodatok?“

Podobne ako v stredu Trump postupoval predtým v rámci rovnakého vyšetrovania jeho syn Eric. Exprezidentove dve najstaršie deti Ivanka a Donald mladší však pri svojich nedávnych vypočutiach vypovedali, píše NYT. Bývalý šéf Bieleho domu sa dokazovaniu pod prísahou dlho snažil vyhnúť, nakoniec naňho dorazil po tom, čo ho k tomu donútili verdikty sudcov a potom, čo zaplatil pokutu 110-tisíc dolárov za pohŕdanie súdom.

Pred Jamesovou teraz stojí otázka, či vzniesť občianskoprávnu žalobu alebo usilovať o finančné urovnanie záležitosti. Obvinenie v trestnoprávnej rovine z jej vyšetrovania vzísť nemôže. „Ak uspeje Jamesová v občianskoprávnom procese, sudca by mohol pánovi Trumpovi uložiť vysoké finančné postihy a obmedziť jeho podnikateľské aktivity v New Yorku,“ uvádza NYT.