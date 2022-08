U Trumpa našla FBI tajné dokumenty, je podozrivý zo špionáže

Denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa dostal k záznamom medzi prvými, napísal, že vyšetrovatelia si z Trumpovho floridského bydliska odniesli 11 súborov dokumentov podliehajúcich utajeniu. Podľa zoznamu zverejneného súdom FBI zabezpečila dokumenty v stupni utajenia dôverné, tajné a prísne tajné. Medzi zabavenými vecami sú aj dokumenty týkajúce sa milosti pre Trumpovho blízkeho spolupracovníka Rogera Stonea či francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Správy nadväzujú na predchádzajúce informácie americkej tlače o tom, aké materiály v Trumpovej rezidencii federálni vyšetrovatelia hľadali. Podľa informácií denníka The Washington Post sa agenti FBI na miesto vydali aj kvôli dokumentom týkajúcim sa jadrových zbraní. Denníku The New York Times (NYT) zase nemenovaný informovaný zdroj povedal, že panovali obavy ohľadom výskytu záznamov súvisiacich s takzvanými programami so zvláštnym prístupom, čo je označenie, ktoré je spravidla vyhradené pre „extrémne citlivé operácie“ Spojených štátov v zahraničí.

Tri zákony

Nové informácie vychádzajú z povolenia na domovú prehliadku, ktoré minulý piatok vydal federálny sudca, a zo stručného zoznamu zabavených vecí, ktorého kópiu Trumpovi právnici dostali po zásahu. V povolení na prehliadku sa podľa médií hovorí o troch zákonoch, ktorých možným porušením FBI zdôvodnil žiadosť. Okrem zákona proti špionáži z roku 1917 je to norma zakazujúca manipuláciu s dokumentmi v snahe mariť vyšetrovanie a zákon o nepovolenom odstraňovaní vládnych materiálov, píše NYT.

Zoznam zhabaných predmetov neobsahuje mnoho podrobností k nájdeným dokumentom. Jedna sada je v ňom napríklad označená ako „rôzne“ tajné a prísne tajné dokumenty. Na prísne tajné dokumenty údajne odkazovali ešte ďalšie štyri body zoznamu.

Agenti FBI podľa informácií WSJ z exprezidentovho rezortu Mar-a-Lago odniesli asi 20 krabíc s predmetmi. Americké médiá už skôr informovali, že pondelková domová prehliadka, ktorú odsúhlasil federálny sudca, trvala niekoľko hodín a týkala sa aj Trumpovej pracovne v areáli pri meste West Palm Beach.

Hovoria o politickej objednávke

Zásah znamenal mimoriadnu eskaláciu mnohomesačného vyšetrovania, ktoré sa zaoberá osudom niektorých oficiálnych záznamov po odchode Trumpa z Bieleho domu na začiatku roka 2021. Trump si podľa všetkého na Floridu odniesol aj množstvo materiálov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť odovzdávať ich Národnému archívu. Ten tento rok do veci zapojil Federálne ministerstvo spravodlivosti, keď nadobudol podozrenie, že na Floride sú naďalej aj materiály podliehajúce utajeniu. Úrady sa zjavne domnievali, že takéto dokumenty v Mar-a-Lago zostávali aj potom, čo isté iné dokumenty vyzdvihli archivári a vyšetrovatelia.

Trump a jeho právnici po pondelňajšej domovej prehliadke odmietali akékoľvek pochybenia a zásah bez dôkazov vykresľovali ako politicky motivovaný. Novo prichádzajú s argumentom, že Trump pred odchodom z funkcie využil svoje právomoci a dané dokumenty vyňal z utajeného režimu. „Po prvé, všetko to bolo odtajnené,“ uviedol exprezident v dnešnom vyhlásení bez toho, aby poskytol akékoľvek podrobnosti.

Médiá podotýkajú, že americká hlava štátu môže utajenie vládnych dokumentov rušiť, avšak na jej právomoci sa vzťahujú isté limity a pravidlá. Za nepovolené odstránenie či prechovávanie tajných dokumentov hrozí v USA až päťročné väzenie.