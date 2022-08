ONLINE: Prejsť cez front je risk, odkazujú Rusi agentúre pre atómovú energiu

"Keby delegácia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu prešla cez frontovú líniu, mohlo by sa stať čokoľvek," tvrdí ruský predstaviteľ. Majú ísť inou cestou.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 174. deň VIDEO: Ukrajinský minister obrany má odkaz pre Slovákov.

5:55 Inšpekčná cesta delegácie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do Záporožskej jadrovej elektrárne nesmie viesť cez Kyjev, lebo by členov misie vystavila nebezpečenstvu pri prechode frontovej línie. Podľa agentúry TASS to uviedol popredný ruský diplomat Igor Višneveckij. Od elektrárne je v posledných dňoch hlásené ostreľovanie, z ktorého sa vzájomne obviňujú Ukrajina aj Rusko. MAAE varovala pred možnou katastrofou.

Hovorca OSN Stéphane Dujarric v pondelok uviedol, že OSN má logistické a bezpečnostné kapacity na podporu prípadnej misie MAAE do Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne z Kyjeva.

Podľa Višneveckého, ktorý je zástupcom riaditeľa odboru pre nešírenie a kontrolu zbraní na ruskom ministerstve zahraničia, by návšteva pre delegátov MAAE predstavovala „obrovské riziko“ vzhľadom na možné „provokácie“ zo strany ukrajinskej armády. „Keby delegácia MAAE prešla cez frontovú líniu, mohlo by sa stať čokoľvek,“ povedal ruský diplomat s tým, že Rusko navrhlo pre delegátov bezpečnú trasu cesty.

Odmietol tiež návrh generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby okolo najväčšej európskej jadrovej elektrárne vznikla demilitarizovaná zóna. Podľa Višneveckého pre niečo také MAAE nemá mandát.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo ochranu elektrárne, a predišlo havárii v zariadení. Správanie ruskej strany v elektrárni označil za vydieranie. Zopakoval tiež svoju skoršiu požiadavku, aby medzinárodné spoločenstvo uvalilo sankcie na ruskú spoločnosť Rosatom a celý jadrový priemysel „teroristického štátu“.