ONLINE: Zelenskyj: Ľudí sme pred vojnou nevarovali, aby nevypukla panika

Ak by sme zverejnili varovania, ktoré sme dostávali pred vojnou, vypukla by panika a Rusi by nás dostali za tri dni, hovorí Volodymyr Zelenskyj.

Najdôležitejšie udalosti

Invázia ruských vojsk pokračuje už 175. deň

VIDEO: Ukrajinský minister obrany má odkaz pre Slovákov.

{* koniec-sablona *}

6:00 Ak by Kyjev vopred varoval ukrajinských občanov pred možnosťou ruskej invázie, rozšírila by sa na Ukrajine panika a Rusko by krajinu ovládlo v priebehu niekoľkých dní, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore s denníkom The Washington Post. Medzinárodní partneri podľa neho síce Ukrajinu s predstihom upozorňovali na potenciálny ruský vpád, konkrétne údaje ale neposkytli.

„Ak by sme to zverejnili… dostali by nás za tri dni,“ povedal Zelenskyj. Ukrajinské vedenie malo podľa neho pocit, že nie je dobré vyvolávať paniku, ktorá by viedla k úteku ľudí zo krajiny.

"Keď sa začala invázia, boli sme takí silní, ako len to išlo. Niektorí ľudia odišli, ale väčšina zostala, bojovala za svoj domov, "zdôraznil ukrajinský líder.

Zelenskyj na otázku, či osobne vedel o chystanej plnohodnotnej invázii na Ukrajinu, odpovedal, že nikto netušil, ako presne bude vojna vyzerať. „Ako by tomu niekto mohol uveriť? Že budú (ruskí vojaci) mučiť ľudí a že to je ich cieľ? Nikto neveril, že to bude také, a nikto to nevedel,“ uviedol.

Keď sa podľa neho Kyjev pýtal zahraničných partnerov na detaily ich varovania, napríklad odkiaľ bude invázia vedená a koľko vojakov sa jej bude zúčastňovať, nedostal viac informácií, ako už mal. Zelenskyj tiež kritizoval, že Ukrajina síce dostala varovanie, ale nie zbrane, aby sa na ruský vpád pripravila.