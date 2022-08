Židia z Ruska utekajú, lebo majú strach

Z Ruska od začiatku jeho invázie na Ukrajinu odišli tisíce Židov. Krajinu aj kvôli obavám z možnej perzekúcie opustil každý ôsmy, vyplýva to z údajov Židovskej agentúry, neziskovej organizácie, ktorá Židom z celého sveta pomáha s presídlením do Izraela.

Rabín a jeho pomocník vkladajú zvitok Tóry do puzdra. (Tóra obsahuje židovské liturgické texty.) Snímka je z ruského Birobidžanu, čo je hlavné mesto tamojšej židovskej autonómnej oblasti, ktorá má približne 74-tisíc obyvateľov. Nachádza sa na Ďalekom východe na juhu Sibíri. FOTO: SHUTTERSTOCK

Od marca tohto roku z Ruska do Izraela odišlo 20 500 z celkových 165-tisíc Židov, ktorí tam žijú. Tisíce ďalších sa podľa Židovskej agentúry, o ktorej uzavretie sa usiluje ruské ministerstvo spravodlivosti, odsťahovalo do iných častí sveta.

Mnoho Židov sa na základe historickej skúsenosti s perzekúciami židovskej populácie obáva o svoju budúcnosť v Rusku. Pred nárastom antisemitizmu opakovane varoval bývalý hlavný moskovský rabín Pinchas Goldschmidt, ktorý sa krátko po začatí invázie vzdal svojej funkcie, verejne sa proti vpádu ruských síl na Ukrajinu vymedzil a Rusko opustil. „Cítil som, že musím nejako ukázať, že sa plne dištancujem a nesúhlasím s touto inváziou na Ukrajinu, ale ohrozil by som sám seba, keby som tak urobil a zostal v Moskve," povedal Goldschmidt. Rabínov nesúhlas aj odchod z krajiny sa stretli s kritikou niektorých ruských Židov, ktorí sa obávali, že tieto kroky ohrozia bezpečie komunity. Goldschmidt však povedal, že väčšina ho podporila.

„Dosť som premýšľala, prečo sa tak ponáhľajú s odchodom, pretože sme výrazný nárast antisemitizmu nezaznamenali," uvádza Anna Shternshisová, odborníčka na históriu Židov v Rusku z univerzity v kanadskom Toronte. „Keď som sa nad tým zamyslela z historického uhla, tak som si všimla, že vždy, keď sa niečo stane v Rusku, nejaký zvrat, nejaká zmena, tak sú Židia v nebezpečenstve," dodáva.

„Moja rodina po 24. februári tohto roku, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu, dospela k záveru, že je úplne proti tejto vojne, ale nevedeli sme, ako protestovať. Jedno z mojich detí má vek na vojenskú službu, čo bol ďalší dôvod, prečo sme chceli odísť," hovorí muž, ktorý z bezpečnostných dôvodov uviedol falošné meno Alexander. Okrem obáv z opustenia svojho domova a krajiny hovoril aj o strachu, že si v zahraničí nenájde prácu a na presídlenie nemá dostatok úspor. „Ruské úrady sú nepredvídateľné a majú sklon urobiť zo Židov jeden z cieľov svojej propagandy. Tradične je to dobrý spôsob, ako nájsť vnútorných nepriateľov. Trpeli kvôli tomu moji rodičia aj starí rodičia," dodáva Alexander.

Ruské ministerstvo spravodlivosti v júli podalo žiadosť o uzavretie ruskej pobočky Židovskej agentúry. Podľa niektorých médií ruské úrady týmto represívnym opatrením reagujú na postoj izraelskej vlády k invázii na Ukrajinu. Ruské úrady tvrdia, že agentúra porušila zákony o ochrane osobných údajov, súdne vypočutie je naplánované na 19. augusta.

Možné uzavretie Židovskej agentúry v Rusku desí aj Alexandra: „Z ničoho nič to vidíme v správach a zaujíma nás, čo bude ďalej. Necítime sa vôbec v bezpečí a myslíme si, že môžeme prísť o prácu alebo ísť do väzenia. Je to zrazu desivé."

Izrael proti uzavretiu agentúry výrazne protestuje, o záležitosti spolu na začiatku augusta hovorili ruský prezident Vladimir Putin a jeho izraelský náprotivok Jicchak Herzog. Kritiku Izraela i ďalších krajín si na začiatku tohtoročného mája vyslúžil aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý v súvislosti so židovským pôvodom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyhlásil, že to nepopiera údajné nacistické prvky v jeho krajine a že aj vodca nacistického Nemecka Hitler „mal židovský pôvod“ a „najväčšie antisemiti bývajú Židia“.