Putin a Si Ťin-pching sa zrejme zúčastnia na summite G20 na Bali

Mnohé západné krajiny na čele so Spojenými štátmi usilujú o to, aby Indonézia, ktorá tento rok skupine predsedá, Rusko zo zasadnutia vylúčila kvôli jeho invázii na Ukrajinu.

"Si Ťin-pching príde. Prezident Putin mi tiež povedal, že príde, "uviedol Widodo. Je to prvýkrát, čo líder štvrtej najľudnatejšej krajiny sveta potvrdil, že sa obaja plánujú na novembrovom summite objaviť. Účasť čínskeho aj ruského prezidenta na stretnutí, ktoré sa má konať 15. a 16. novembra, neskôr potvrdil agentúre Reuters aj Andi Widjajanto, bývalý tajomník vlády a neoficiálny poradca prezidenta Widoda.

Prítomnosť Si Ťin-pchinga a Putina na vrcholnom rokovaní môže vyvolať roztržku s americkým prezidentom Joeom Bidenom a ďalšími demokratickými lídrami, ktorí sa majú všetci prvýkrát osobne stretnúť od ruskej invázie na Ukrajinu.

Pozvali aj Zelenského

Indonézia sa snaží zaujať pozíciu sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kyjevom. Widodo preto na summit pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin by sa tak mohol vôbec prvýkrát od začatia invázie, ktorá začala pred takmer šiestimi mesiacmi, stretnúť so svojím ukrajinským náprotivkom tvárou v tvár.

Čínske ministerstvo zahraničia neodpovedalo na žiadosť o komentár k plánom Si Ťin-pchinga, ktorý od začiatku pandémie necestoval za hranice svojej krajiny. Očakáva sa, že si čínsky vodca ešte pred cestou na Bali počas zjazdu vládnucej komunistickej strany, ktorý sa koná raz za päť rokov, zabezpečí tretie funkčné obdobie na čele krajiny. Termín straníckeho zjazdu nebol oznámený, ale posledné dva sa konali na prelome októbra a novembra.

Hovorca Kremľa sa odmietol vyjadriť, ale iný zdroj oboznámený so situáciou potvrdil, že sa Putin v súčasnosti plánuje zasadnutia osobne zúčastniť. Putin a Widodo vo štvrtok v telefonickom rozhovore diskutovali o prípravách na novembrový summit, uviedol Kremeľ vo vyhlásení, v ktorom sa nespomína, či sa ruský vodca zúčastní.

Napätie medzi USA a Čínou

Napätie rastie tiež medzi USA a Čínou, a to aj napriek tomu, že si Biden a Si ponechávajú otvorenú možnosť, že sa na okraj summitu na Bali uskutoční ich prvé osobné stretnutie. Čína prerušila rozhovory s USA o obrane a rade ďalších oblastí po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Biely dom zase kritizoval vojenské cvičenia Pekingu v okolí ostrova.

Si Ťin-pching by sa po summite mohol presunúť do thajského Bangkoku na summit Rady pre ekonomickú spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC). S Bidenom by sa mohol stretnúť tiež na okraj tohto rokovania, uviedol s odvolaním sa na nemenované zdroje denník The Wall Street Journal (WSJ).

„Súperenie veľkých krajín je naozaj znepokojujúce,“ povedal 61-ročný Widodo. „To, čo chceme, je, aby tento región bol stabilný, mierový, aby sme mohli budovať hospodársky rast. A myslím, že nielen Indonézia. Ázijské krajiny chcú tiež to isté,“ dodal.