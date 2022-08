Brežnevove tanky proti Dubčekovi vyliečili spisovateľa z alkoholizmu

Niekdajší šéf Kremľa sa netušiac i nechtiac stal liečiteľom duše. Udialo sa to, keď Leonid Brežnev poslal sovietskych vojakov spolu s armádami ďalších komunistických štátov rozdrviť obrodný proces v bývalom Československu. Inváziou šokoval ruského spisovateľa Vasilija Aksionova tak, že okamžite prestal holdovať alkoholu. Prezradil to o ňom jeho dlhoročný kamarát a tiež spisovateľ Jevgenij Popov. (Túto nedeľu uplynie 54 rokov od vojenskej intervencie do niekdajšieho spoločného štátu Čechov a Slovákov.)