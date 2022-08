Navaľnyj si pripomenul druhé výročie svojej otravy novičkom

Navaľnyj v statuse zverejnenom napríklad aj na sieti Facebook pripomenul, že v súvislosti s jeho otravou zatiaľ nebolo začaté žiadne trestné konanie, hoci ešte v decembri roku 2020 boli jeho tímom zverejnené výsledky vyšetrovania, ktoré identifikovalo takmer všetkých travičov.

„Nikto zo skupiny dôstojníkov tajných služieb nebol postavený pred súd. Okrem Konstantina Kudriavceva, nešťastného chemika, ktorý mi do telefónu vyrozprával podrobnosti o atentáte. Je nezvestný a vyzerá to tak, že ho zabili,“ poznamenal politik.

Navaľnyj si myslí, že roztrpčenie Kremľa z jeho neúspešnej otravy sa prejavilo aj v následných súdnych procesoch, keď dostal ako trest „najskôr 3,5 roka a potom na deväť rokov“ väzenia.

Nemecko a USA vyzdvihli jeho odvahu

Nemecko a Spojené štáty v sobotu pri príležitosti druhého výročia pokusu o otravu Navaľného vyzdvihli jeho odhodlanie a odvahu vrátiť sa do vlasti po tom, čo prežil pokus o atentát, z ktorého on samotný viní Kremeľ. TASR správu prevzala z agentúr AP a Reuters.

Nemecký kancelár Olaf Scholz vo videoprejave zverejnenom v sobotu priblížil, že mal možnosť sa s Navaľným rozprávať počas jeho pobytu v nemocnici v Berlíne. „Ledva prežil pokus o atentát. V Nemecku sa mu podarilo zotaviť,“ povedal Scholz. Ako uviedol, Navaľného vnímal ako odvážneho muža, ktorý sa chcel vrátiť do Ruska, aby bojoval za demokraciu, slobodu a právny štát.

„Vojna, ktorú Rusko rozpútal voči Ukrajine, je vojnou, ktorá má následky aj pre Rusko,“ konštatoval Scholz s tým, že v Rusku boli sloboda a demokracia ohrozené už predtým, no v súčasnosti sa situácia ešte zhoršila a mnohí ľudia sa podľa neho obávajú vysloviť svoj názor.

Čítajte aj Navaľnyj založil vo väzení odbory. Zatiaľ je v nich sám

Americké ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo na okamžité prepustenie Navaľného z väzby a takisto odsúdilo Rusko za zásahy voči opozičným predstaviteľom a nezávislým médiám. Hovorca rezortu diplomacie USA Ned Price poznamenal, že nie je náhoda, že agresiu Kremľa voči Ukrajine sprevádzajú aj narastajúce represie v rámci Ruska.

„Kremeľ sa usiluje zabrániť tomu, aby sa obyvatelia Ruska dozvedeli o zverstvách, ktoré jeho vojaci páchajú na ukrajinských civilistoch,“ povedal Price s tým, že Moskva chce utajiť tiež zbytočné straty na životoch svojich vojakov počas už šesť mesiacov trvajúcej invázie na Ukrajinu.

Kremeľ akúkoľvek zodpovednosť popiera

Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov ruského prezidenta Vladimira Putina, pocítil 20. augusta 2020 počas letu na linke Tomsk-Moskva náhlu nevoľnosť. Po núdzovom pristátí ho previezli do nemocnice v Omsku, odkiaľ ho o dva dni neskôr v kóme letecky prepravili do Nemecka, kde strávil mesiac liečením v berlínskej nemocnici Charité.

Nemecké úrady po analýze vzoriek odobratých z tela Navaľného uviedli, že bol otrávený bojovou látkou zo skupiny novičok.

V decembri roku 2020 zverejnili investigatívne portály The Insider a Bellingcat výsledky svojho vyšetrovania, podľa ktorého za otravou Navaľného stála skupina agentov ruskej tajnej služby FSB.

Navaľnyj neskôr jednému z nich zavolal a ten fakticky priznal svoju účasť na operácii.

Ruské orgány a vedenie popreli akúkoľvek účasť na otrávení Navaľného. Putin sa svojho času vyjadril, že „ak by (ruské úrady) chceli (Navaľného) zabiť, dotiahli by to do konca.“