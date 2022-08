Kto velí Fínom? Pôvabná vegetariánka z dúhovej rodiny

„Vyrastala som bez neho, čiže môžem povedať, že otca som nemala," poznamenala pre časopis Vogue.

A matka? Tá ju vychovávala spolu s priateľkou, s ktorou začala žiť po rozvode.

Matka znamenala obrovskú oporu

Keď mala Marinová 15 rokov, popri škole si našla brigádu v pekárni a roznášala noviny, aby mala vlastné peniaze. Neskôr vôbec ako prvá z rodiny vyštudovala na univerzite. „Cítila som sa takpovediac neviditeľne, lebo som nemohla otvorene rozprávať o našej rodine," zdôverila sa časopisu Me Naiset. V tej dobe totiž priveľa ľudí vo Fínsku malo výhrady k lesbickému vzťahu, čo v súčasnosti už neplatí.

„Bolo to niečo, o čom sa nemohlo debatovať. Až v 21. storočí sa diskusia o dúhových rodinách stala otvorenou," upozornila Marinová. Realita vo Fínsku je už taká, že niekoľko rokov existuje možnosť uzatvárať manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia (príslušný zákon nadobudol účinnosť v marci 2017).

Marinová však zdôraznila, že matka znamenala pre ňu obrovskú oporu: „Vždy ma podporovala a viedla k tomu, aby som verila, že dokážem čokoľvek, čo chcem." Aj sa tak udialo. V decembri 2019 vo veku 34 rokov sa stala najmladšou premiérkou spomedzi všetkých predsedov vlád na celom svete.

Rodinný a pracovný život, voľný čas

Marinová, mimochodom vegetariánka, je teraz vo Fínsku stredobodom pozornosti pre videonahrávku, ktorá unikla na internet. Zaznamenala ju, ako hýrila na žúre s kamarátkami a s rôznymi celebritami. Bujaro sa zabávala a spievala. „Mám rodinný život, mám pracovný život a mám voľný čas, ktorým trávim s priateľmi. V podstate rovnako ako veľa ľudí v mojom veku," zdôraznila na svoju obranu podľa agentúry STT. „Tancovala som, spievala som, zabávala som sa, objímala som moje kamarátky a mojich kamarátov, robila som úplne legálne veci," doplnila.

Opozíciu neuspokojili slová Marinovej, naopak, vyzvala ju, aby podstúpila test na drogy. A zároveň obvinila premiérku, že sa divoko zabávala v čase, keď Fínsko zamestnáva ruská vojna proti Ukrajine (krajina tisícich jazier má dlhú hranicu s Ruskou federáciou).

Marinová v reakcii usporiadala brífing a vyhlásila, že napriek tomu, že výzvu, aby si dala urobiť test na drogy, považuje za nespravodlivú, rozhodla sa preň so zámerom rozptýliť akékoľvek pochybnosti. Ubezpečila pritom, že na večierku sa iba pil alkohol, nikto nepožíval narkotiká. Dodala, že výsledky testu budú známe o niekoľko dní.

Premiérka tiež povedala, že nijako neohrozila dôstojný výkon svojej funkcie, lebo sa zabávala cez víkend „Nemala som naplánované nijaké pracovné stretnutia počas soboty a nedele," podčiarkla na videonahrávke z brífingu, ktorú zverejnila stanica BBC.

Morawiecki podporil Marinovú

Na večierok s Marinovou sa novinári prekvapujúco opýtali na tlačovke šéfa poľskej vlády Mateusza Morawieckeho. „Premiérka má právo byť šťastná, pretože Fínsko vstupuje do NATO. Takže ak vypila pri tejto príležitosti trochu viac fínskej vodky a potom si zatancovala, nie je na tom nič strašného," citovala ho agentúra ČTK.

O Marinovej je známe, že sa vo voľnom čase veľmi rada zabáva. Opakovane povedala, že sa nezmení, pričom na tom nevidí vôbec nič zlé. Raz sa však ospravedlnila. Bolo to počas pandémie koronavírusu, keď vyrazila do nočného klubu napriek tomu, že vedela, že prišla do styku so šéfkou fínskej diplomacie, ktorá mala pozitívny test na covid.

Názory na životný štýl Marinovej sa v jej krajine rôznia, ale naozaj robí len to, čo každá žena v jej veku, ktorá si chce vychutnať život mimo pracovných povinností. A ako líderka má za sebou jeden obrovský úspech. V porovnaní s inými štátmi Fínsko s ňou na čele oveľa lepšie zvládlo boj proti covidu. Doteraz tam naň zomrelo dovedna necelých 5500 ľudí. Slovensko má dosiaľ až viac ako 20-tisíc mŕtvych v súvislosti s koronavírusom. Oba štáty sú pritom počtom obyvateľov zhruba rovnaké.