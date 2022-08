Japonci zvažujú rozmiestniť tisíc rakiet s dlhým doletom, boja sa Číny

Plán je upraviť existujúce zbrane tak, aby sa ich dolet predĺžil zo 100 na 1000 kilometrov, uviedol denník s odvolaním sa na vládne zdroje.

Zbrane, ktoré by mohli byť vystrelené z lodí alebo lietadiel, by boli rozmiestnené najmä okolo južných ostrovov Nansei a dokázali by zasiahnuť pobrežné oblasti Severnej Kórey a Číny.

Zástupcovia japonského ministerstva zahraničných vecí zatiaľ nereagovali na žiadosť o komentár na túto správu.

Japonsko, ktoré si svoju povojnovú ústavu vykladá tak, že armádu môže použiť iba na sebaobranu, v posledných rokoch zvýšilo vojenské výdavky a zvolilo asertívnejšiu stratégiu. Doteraz však nerozmiestňovalo strely s dlhým doletom, ktoré môžu zasiahnuť ciele na cudzom území.

Napätie v regióne sa tento mesiac vystupňovalo po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Peking neskôr odpálil balistické rakety aj do výlučnej hospodárskej zóny Japonska.