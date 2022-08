Zabuchnú Rusom všetky dvere do Európy?

Ako pochodí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s výzvou, aby Rusi dostali zákaz cestovania do Európskej únie? O veci budú rokovať na budúcu stredu šéfovia diplomacie členských štátov v Prahe, keďže Česko má polročné predsedníctvo v Rade EÚ.

Severovýchodná časť únie (vrátane nečlenského Nórska, ktoré sa však nachádza v schengenskom priestore voľného pohybu osôb) schvaľuje, aby ruskí žiadatelia nemohli získavať víza nikam do EÚ. Zemepisne čím ďalej od Ruska vyzerá politická nálada inak. Niektorí už povedali, že sú proti takému trestaniu ruských občanov, iní otáľajú s vyjadrením názoru.

Zelenskyj: Rusi žijú vo vlastnom svete

Na pozadí dilemy, ako sa rozhodnúť, existujú dôležité údaje z cestovného ruchu. Poukázala na ne stanica Deutsche Welle, ktorej dáta poskytla Svetová organizácia turizmu (UNWTO) spadajúca pod OSN: „Podľa najnovších údajov UNWTO z roku 2020 sa Rusi podieľali na celosvetových príjmoch v cestovnom ruchu 14 miliardami dolárov, čo je 12,9 miliardy eur. Pred pandémiou koronavírusu to bol viac ako dvojnásobok: 36 miliárd dolárov." Nemálo z týchto peňazí nechajú aj v krajinách schengenského priestoru voľného pohybu osôb.

Zelenskyj apeloval na celoplošný zákaz vydávania víz Rusom nedávno v rozhovore pre denník Washington Post. „Rusi by mali zostať žiť vo vlastnom svete, pokiaľ nezmenia svoju filozofiu," povedal v narážke na to, že prinajmenšom ticho súhlasia s inváziou na Ukrajinu.

Tí, čo v EÚ zákaz podporujú, sú presvedčení, že protiruský krok by bol v súlade s pravidlami únie. Naopak, analytik bruselského Inštitútu Jacqua Delorsa hovorí opačne: „Toto opatrenie je v rozpore so slobodou pohybu a doteraz uplatňovanou politikou sankcií," povedal o návrhu zákazu vydávania víz záujemcom z Ruska.

Fínsko drasticky zníži počet vydávaných víz

Estónsko už prestalo Rusom vydávať víza až na malý počet výnimiek. Fínsko prijalo vlastné opatrenie bez ohľadu na to, ako dopadnú rokovania v Prahe. „Nie je spravodlivé, aby ruskí občania mohli prichádzať do schengenského priestoru za turizmom, kým Rusko zabíja ľudí na Ukrajine," citoval server Euronews fínsku premiérku Sannu Marinovú. Vysvetlila tým rozhodnutie znížiť počet vydávaných víz až o 90 percent a to s účinnosťou od 1. septembra.

Čo najmenej Rusov navštevujúcich EÚ, prípadne žiadnych, si želajú naprieč pobaltskými i škandinávskymi štátmi. Treba poznamenať, že sú to krajiny, kam mieri neporovnateľne menej ruských turistov v porovnaní s letoviskami, ako sú napríklad v Grécku alebo na Cypre. Táto ostrovná krajina v Stredozemnom mori je na dovolenkárov z Ruska odkázaná a nijako nedala najavo, že by si ich neželala. Tvoria totiž až pätinu všetkých turistov z celého sveta, ktorí lietajú na Cyprus. A príjmy z cestovného ruchu tvoria až okolo 20 percent cyperského hrubého domáceho produktu.

Nemecko a Portugalsko sú proti návrhu

S apelom Zelenského už vyslovil nesúhlas nemecký kancelár Olaf Scholz. Jeho krajina stojí po boku Ukrajiny, ale trestať všetkých Rusov nemieni. „Toto nie je vojna ruského ľudu, ale vojna Vladimira Putina," zdôraznil Scholz podľa agentúry DPA. „Je dôležité chápať, že veľa ľudí z Ruska odchádza, pretože nesúhlasí s ruským režimom," dodal kancelár v súvislosti s tým, že zatvoriť všetky dvere Rusom do Schengenu by nemalo logiku.

Portugalsko sa tiež vyjadrilo proti Zelenského výzve. „Základný cieľ sankcií musí spočívať v tom, aby sa potrestala ruská vojenská mašinéria a nie ruský národ," citoval server Eco z vyhlásenia portugalského ministerstva zahraničných vecí.

Prípadné celoplošné zavedenie zákazu vydávania víz ruským občanom by si vyžadovalo jednohlasný súhlas všetkých členských štátov EÚ. Týždeň pred stretnutím šéfov diplomacie v Prahe to zatiaľ vyzerá tak, že tento návrh takmer určite neprejde.