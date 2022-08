My takto nepracujeme. Danilov: Duginovú zabili ruskí tajní

Danilov v ukrajinskej televízii vyhlásil, že Kyjevu na Duginovej nijako nezáležalo. „Urobila to FSB a teraz budú hovoriť, že to bol niekto z našej strany. My takto nepracujeme. Máme dôležitejšie úlohy… S odpálením tej dámy nemáme nič spoločné – je to práca ruských spravodajských služieb,“ uviedol šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady.

Odpratávajú kritikov

Vyhlásil, že otec a dcéra Duginovci kritizovali to, že ruská „zvláštna vojenská operácia“ na Ukrajine trvá dlho, pričom použil termín, ktorým Moskva označuje ruskú inváziu v krajine. Ruské spravodajské služby začínajú odpratávať ľudí, ktorí kritizujú „úspechy“ ruskej armády vo vojne, tvrdil Danilov. „Naše spravodajské služby s tým nemajú nič spoločné,“ dodal.

Duginová zahynula v sobotu neskoro večer, keď sa vracala z akcie, ktorú navštívila spoločne s otcom. Ten podľa niektorých zdrojov mal pôvodne ísť v automobile s ňou. Ruské bezpečnostné služby v nedeľu uviedli, že pod vozidlom explodovalo výbušné zariadenie a zločin bol pravdepodobne naplánovaný a objednaný. FSB v pondelok vyhlásila, že vraždu objasnila a tvrdí, že páchateľkou je ukrajinská občianka, ktorá do Ruska prišla aj s dvanásťročnou dcérou, a po čine odišla do Estónska.

Ruská propaganda žije vo fiktívnom svete

Neoficiálne obvinenia na adresu Ukrajiny zazneli už cez víkend, kedy tiež poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoľak zapojenie svojej krajiny do smrti Duginovej poprel. „Ukrajina s tým samozrejme nemá nič spoločné, pretože nie sme zločinecký štát, ktorým je Ruská federácia, a už vôbec (nie sme) teroristický štát,“ vyhlásil v nedeľu podľa BBC Podoľak v televízii. Smrť Duginovej podľa neho svedčí o boji o moc a vplyv rôznych skupín vo vnútri Ruska. V pondelok na twitteri napísal, že ruská propaganda žije vo fiktívnom svete a „zmije v ruských tajných službách začali vnútrodruhový boj“.

K zodpovednosti za smrť Duginovej sa medzitým prihlásila neznáma ruská partizánska skupina s názvom Národná republikánska armáda, informovala už skôr agentúra AP, ktorá poznamenala, že nebola schopná existenciu zoskupenia overiť.