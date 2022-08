Do Anglicka sa za jediný deň preplavilo rekordných 1 295 migrantov

Lamanšský prieliv v pondelok prekonalo na ceste do Anglicka rekordných 1 295 migrantov za jediný deň. Oznámilo to podľa agentúry AFP britské ministerstvo obrany. Migranti v pondelok preplávali prieliv medzi Francúzskom a Britániou na 27 malých člnoch. Od začiatku roka tak počet migrantov, ktorým sa podarilo zvládnuť nebezpečnú cestu, dosiahol 22 670, vyplýva z prepočtov agentúry PA.

Vlani v túto dobu bolo od začiatku roka evidovaných 12 500 prekročení Lamanšského prielivu; za celý rok 2021 ich bolo 28 500. Podľa nedávnej správy britského parlamentu by tento rok mohol počet týchto migrantov dosiahnuť 60-tisíc.

Migranti sa vydávajú vo veľkom počte do Británie napriek opatreniam a plánom britskej konzervatívnej vlády, ktoré majú tento jav zastaviť. Plány zahŕňajú aj deportácie migrantov do Rwandy, ktorými chce vláda premiéra Borisa Johnsona rozbiť pašerácke siete a odradiť migrantov od toho, aby podstupovali nebezpečnú cestu cez prieliv. V júni mal odletieť prvý deportačný let s migrantmi do africkej krajiny, na poslednú chvíľu ho ale zablokoval Európsky súd pre ľudské práva (ECHR).

Obaja kandidáti na britského premiéra Rishi Sunak a Liz Trussová sľúbili, že budú v tejto politike pokračovať. Britská vláda chcela tiež premeniť bývalú leteckú základňu na severe Anglicka na centrum pre žiadateľov o azyl podľa vzoru Grécka, ale od tohto zámeru upustila.

Podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) od roku 2014 zahynulo alebo je nezvestných 203 ľudí, ktorí sa pokúsili dostať do Anglicka z pobrežia severného Francúzska.