Rusko nedokáže zvíťaziť nad jednotným Západom. Vydrží pomoc pre Ukrajinu?

"Európska únia by sa mala zamyslieť nad tým, či sankcie proti Rusku fungujú,“ citovala tento týždeň agentúra ANSA z vyhlásenia Mattea Salviniho, lídra talianskej krajne pravicovej Ligy.

Už 25. septembra sa v krajine na Apeninskom polostrove budú konať predčasné voľby. Vzhľadom na súčasné prieskumy verejnej mienky je celkom možné, že Liga bude súčasťou novej vlády. Doplnila by krajne pravicovú stranu Bratia Talianska a populistických pravičiarov Silvia Berlusconiho.

Salvini bol ešte nedávno fanúšikom ruského prezidenta Vladimira Putina. Podobne to bolo s Berlusconim. Obaja politici Kremeľ za inváziu proti Ukrajine skritizovali a tvrdia, že nechcú narúšať jednotný prístup únie k Rusku. No Salviniho spochybňujúce slová o sankciách by mohli inšpirovať ďalších politikov. Veď aj v prípade predčasných volieb na Slovensku by sa mohla dostať k moci opozícia, ktorá zatiaľ neprejavila veľa pochopenia pre boj Ukrajincov.

"Rusko nedokáže vyhrať nad zjednoteným Západom. Súčasná protiputinovská koalícia je do veľkej miery založená na transatlantickej osi. USA hrajú rolu lídra. Pokiaľ to tak bude, šance, že jednota vydrží, sú vysoké. Nedávne vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že jeho krajina musí zaplatiť cenu za obranu Ukrajiny, je dôkazom, že dôležité demokratické krajiny stoja pri Kyjeve. Týka sa to aj Spojeného kráľovstva, ktorého nový premiér bude pokračovať v kurze jednoznačnej podpory,“ povedala pre Pravdu Orysia Lucevyčová, šéfka Ukrajinského fóra v rámci Ruského a euroázijského programu v londýnskom think-tanku Chatham House.

Dôležitosť amerických postojov pripomenul aj Gustav Gressel, bezpečnostný analytik z Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

"Čo sa týka jednoty Západu, Rusi s podporou svojich užitočných idiotov podkopávajú konsenzus v Nemecku. Predstavitelia priemyslu krajiny začali cielenú propagandistickú kampaň a tvrdia, že keď Rusku rýchlo nevyhovieme, určite budú nasledovať hromadné prepúšťania a bankrot celých sektorov. V zlej situácii je aj Taliansko. Ale Nemecko, Rakúsko či Taliansko sú takpovediac nepodstatným Západom. Dôležitý Západ tvorí Amerika. No neviem, čo sa v USA deje. Republikáni sú blázniví, bývalý prezident Donald Trump možno onedlho skončí za mrežami a, hoci to znie šialene, v Spojených štátoch sa nedá vylúčiť ani občianska vojna. Keby Amerika prestala s podporou pre Ukrajinu, bola by to katastrofa. Nemôžeme sa spoliehať na Macrona či nemeckého kancelára Olafa Scholza. Bola by to samovražda,“ zdôraznil pre Pravdu Gressel.

Nedostatočné sankcie

EÚ už prijala sedem balíkov sankcií proti Rusku za jeho vojnu proti Ukrajine. Hľadanie jednoty pri opatreniach proti Moskve je však čoraz zložitejšie. Najmä v prípade sankcií na ruské energie, pri ktorých si viaceré štáty vrátane Slovenska presadili rôzne výnimky.

"Je dôležité podčiarknuť, aká podstatná je jednota Západu pri podpore Ukrajiny. Po 24. februári si mnoho európskych lídrov síce neskoro, ale predsa len uvedomilo, čo sa deje s Ruskom. Varovania však dostávali už dlho, no nevenovali im pozornosť. Situácia by bola oveľa jednoduchšia, keby reagovali skôr. No v každom prípade je potrebné privítať sankcie proti ruskému režimu a vojenskú pomoc Ukrajine, ktorá posilňuje jej obranné možnosti,“ uviedol pre Pravdu Nicolas Tenzer, šéf francúzskeho Centra pre výskum a reflexiu politickej činnosti.

Odborník si však zároveň myslí, že opatrenia proti Moskve sú zatiaľ nedostatočné.

"Stále nakupujeme ruský plyn a ropu. Niektorých Putinových oligarchov a prisluhovačov sankcie ešte nezasiahli. Viaceré ruské banky pokračujú v robení obchodov so zahraničím. Okrem toho ani západné dodávky zbraní nie sú dostatočné. USA aj niektoré európske štáty váhajú, či majú Ukrajine umožniť úplnú a radikálnu porážku Putinovho režimu. Obávajú sa toho a šéf Kremľa to vie,“ vysvetlil Tenzer. Podobne to vidí James Sherr z Estónskeho inštitútu zahraničnej politiky v Medzinárodnom centre pre obranu a bezpečnosť.

"Dokonca aj dnes je Západ vrátane Spojených štátov znepokojivo nejednoznačný, čo sa týka jasného vyjadrenia k výsledku vojny. Keď americký minister obrany Lloyd Austin povedal, že Rusko je potrebné zbaviť schopnosti predstavovať podobnú hrozbu, akou je v súčasnosti, prezident Joe Biden mu to okamžite vyčítal. Šéf Bieleho domu sa len obmedzil na vyhlásenie, že Rusku nesmieme dovoliť okupovať celú Ukrajinu. Deklarovaným cieľom USA je zabezpečiť, aby Kyjev bol v najsilnejšej možnej pozícii pri rokovacom stole,“ povedal Sherr.

Podľa experta je však otázne, o čom sa dá s Kremľom vyjednávať. "Od nástupu Putina k moci Rusko nikdy nevrátilo novozískané územie. Ak sa ruskú armádu nepodarí vytlačiť z pozícií, ktoré získala po 24. februári, nie je dôvod predpokladať, že odíde,“ skonštatoval Sherr.

Francúzsky odborník na postsovietsky priestor Florent Parmentier sa však domnieva, že najlepším spôsobom, ako udržať jednotu Západu, je mať realistický prístup.

"Podarilo sa prijať prvých sedem kôl sankcií. Najradikálnejšie požiadavky by však Európanov rozdelili. Napríklad zákaz turistických víz pre Rusov je v rozpore s medzinárodným právom a je kontraproduktívny, pretože pomáha Putinovi tvrdiť, že všetci sú proti Rusku. Ak budú sankcie cielené a dobre premyslené, bude možné ich udržať. Ale voľby v každom štáte budú pre jednotu Západu testom. Ľudia budú hľadať vinníkov za ekonomický chaos a infláciu,“ pripomenul Parmentier z Centra pre výskum politiky z parížskej univerzity Sciences Po.