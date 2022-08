Mŕtvi z vlaku usvedčujú Moskvu zo lži

Spomalili sme, aby sme sa vyhli civilným obetiam, tvrdil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Pár hodín na to ruské rakety podnikli jeden z najsmrteľnejších útokov za pol roka vojny na Ukrajine.

Svet sa po ruských masakroch učí názov ďalšieho z mučeníckych miesť Ukrajiny. Po Mariupole, Buči, Irpini, Kramatorsku či Kremenčuku sa do zoznamu krvavým písmom zapísalo Čaplyne.

Vidiecka železničná stanica a neďaleká obytná štvrť triapoltisícového mestečka v Dnipropetrovskej oblasti, takmer stopäťdesiat kilometrov v tyle donbaského frontu, sa v stredu podvečer stala dejiskom masakra. V deň, keď si Ukrajina pripomínala 31. výročie nezávislosti a pol roka od začiatku ruskej agresie, zahynulo pri raketovom útoku prinajmenšom dvadsaťpäť ľudí vrátane dvoch detí. Ďalších vyše tridsať ľudí utrpelo zranenia.

Čaplyne, naša bolesť

O útoku ako prvý informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videokonferenčnom prejave pred Bezpečnostnou radou OSN. „Čaplyne je dnes naša bolesť,“ vyhlásil. „Tak my žijeme každý deň. Tak sa Rusko pripravilo na toto zasadanie Bezpečnostnej rady OSN.“

Zelenskyj už predtým varoval, že na ukrajinský štátny sviatok môže Rusko podniknúť ďalší nemilosrdný útok.

Naopak, minister Šojgu, len pár hodín pred krviprelievaním v Čaplyne práve obozretnosťou ruských ozbrojených síl zdôvodňoval pomalé tempo ich postupu na Ukrajine. „V rámci špeciálnej operácie prísne dodržiavame normy humanitárneho práva. Údery sa nanášajú vysokopresnými zbraňami na objekty vojenskej infraštruktúry Ozbrojených síl Ukrajiny — veliteľské stanovištia, letiská, sklady, opevnenia objekty vojenskopries­myselného komplexu. Robí sa pri tom všetko pre to, aby sme sa vyhli obetiam medzi civilným obyvateľstvom. Nesporne to spomaľuje tempá ofenzívy, ale robíme to vedome,“ citovala agentúra Interfax ruského ministra obrany.

Zronený otec v Čaplyne balí do prikrývok mŕtve telo jedenásťročného syna.

Najnovšie dôsledky takéhoto „humanitárneho bombardovania“ vidieť na fotografiách a videách, ktoré po raketovom útoku zverejnili kyjevské médiá. Vidno na nich trosky zasiahnutého vlaku s piatimi vyhorenými osobnými vozňami i ruiny domu s plačúcim zraneným otcom, ktorý balí do prikrývok mŕtve telo jedenásťročného syna. Ďalšie, šesťročné, dieťa zomrelo v horiacom aute v blízkosti stanice. „Od začiatku totálnej ozbrojenej ruskej agresie na Ukrajine zomrelo 376 detí a viac ako 733 bolo zranených,“ zverejnila vo štvrtok ukrajinská generálna prokuratúra aktualizovanú bilanciu detských obetí. Ukrajinské železnice potvrdili úmrtie štyroch svojich zamestnancov pri útoku v Čaplyne.

Vlak so záložníkmi?

Moskva sa vo štvrtok prihlásila k útoku na čaplynskú stanicu. Tvrdí však, že útočila na legitímny cieľ. Podľa ruského ministerstva obrany bol terčom úderu vlak s ukrajinskými záložníkmi a technikou. „V dôsledku priameho zásahu rakety Iskander do vojenského transportu na železničnej stanici Čaplyne v Dnipropetrovskej oblasti bolo zničených viac ako 200 vojakov zálohy Ozbrojených síl Ukrajiny a 10 jednotiek vojenskej techniky na ceste do bojovej zóny v Donbase,“ uviedlo v hlásení. Kyjev o vojenských stratách neinformoval.

Nie je to prvý raz, čo Moskva útok s civilnými obeťami označila za zničenie legitímneho vojenského cieľa. To isté tvrdila po júlovom údere striel s plochou dráhou letu na centrum mesta Vinnycja na centrálnej Ukrajine, ktorý si vyžiadal prinajmenšom 23 obetí na životoch vrátane troch detí.

Bezohľadnosť útokov zjavne súvisí s nespokojnosťou ruského vojenského velenia s postupom invázie. Minister Šojgu spomalené tempo v stredu priznal, pokúsil sa ho však pripísať na účet snáh minimalizovať civilné straty.

Aj Kyjev má 'trofeje'. Vystavuje ukoristené ruské zbrane.

Akoby prišli o Dánsko

Šojguovo vyhlásenie označil za pokus ospravedlniť zanedbateľné územné zisky za posledných šesť týždňov aj Inštitút pre vojnové štúdiá. „Odkedy ruské sily po prestávke 16. júla obnovili útočné operácie, získali asi 450 štvorcových kilometrov nového územia, čo je oblasť vo veľkosti Andorry. Od polovice marca, keď kontrolovali doteraz najviac územia Ukrajiny, však celkovo stratili približne 45-tisíc štvorcových kilometrov, čo je väčšia rozloha, ako má Dánsko,“ píše americký think-tank vo svojej čerstvej správe.

O miere pravdivosti tvrdenia ruského ministra obrany o dodržiavaní humanitárneho práva najlepšie svedčia údaje, ktoré v stredu pri príležitosti polroku vojny zverejnila OSN. „Od 24. februára 2022 do 23. augusta 2022 zaznamenala Monitorovacia misia OSN v krajine 13 560 mŕtvych alebo zranených civilistov. Zahynulo 5¤614 civilistov. Zranených bolo asi osemtisíc civilistov. Viac ako 90 percent civilných obetí je výsledkom použitia širokorozsahových výbušných zbraní v obývaných oblastiach,“ citovala webová stránka Spojených národov šéfku monitorovacej misie OSN pre práva človeka na Ukrajine Matildu Bognerovú.