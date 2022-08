ONLINE: Zelenskyj: Boli sme krok od radiačnej katastrofy

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 184. deň VIDEO: Nájsť, zamerať a zničiť ruské ciele. Ako používajú Ukrajinci drony.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok v súvislosti so situáciou okolo odstávky v Záporožskej jadrovej elektrárni vyhlásil, že sa tam len tesne podarilo odvrátiť radiačnú haváriu, uviedla agentúra Reuters.

Zelenskyj – rovnako ako predtým ukrajinská štátna spoločnosť Enerhoatom – pripísal vinu za dočasné odpojenie elektrárne od prenosovej siete ostreľovaniu zo strany ruskej armády. To spôsobilo požiare v neďalekej uhoľnej elektrárni, ktorá odpojila komplex reaktorov v Záporožskej elektrárni. Táto najväčšia jadrová elektráreň v Európe má celkovo šesť reaktorov. V súčasnosti sú však v prevádzke iba dva.

Elektrina je potrebná na chladenie a pre bezpečnostné systémy. Zelenskyj priblížil, že po výpadku sa rozbehli záložné generátory, ktoré zaistili, že elektráreň zostala v bezpečí.

„Ak by sa nezapli tieto naftové generátory… ak by naši zamestnanci po výpadku nezareagovali, boli by sme nútení prekonávať následky radiačnej havárie,“ uviedol Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. „Rusko priviedlo Ukrajinu a všetkých Európanov do situácie na krok od radiačnej katastrofy,“ povedal.

„Každá minúta pobytu ruských vojakov v jadrovej elektrárni hrozí globálnou katastrofou,“ uviedol Zelenskyj vo večernom prejave.

„Kvôli ruskej okupácii elektrárne ‚průšvih‘ len visí na vlásku,“ komentovala situáciu šéfka českého úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová.

Pre požiar, ktorý poškodil elektrické vedenie, boli vo štvrtok od siete odpojené aj zvyšné dva reaktory Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny. Podľa štátnej spoločnosti Enerhoatom zásobovanie elektrárne energiou ďalej fungovalo a pracovali sa na opätovnom pripojení jedného z reaktorov do siete.

Dodávky elektriny zo Záporožskej atómovej elektrárne v Enerhodare boli vo štvrtok popoludní obnovené, uviedla americká televízia CNN. Tá citovala Rusmi dosadeného gubernátora Záporožskej oblasti Jevgenija Balického.

„V dôsledku útoku ukrajinských ozbrojených formácií na elektrické vedenie v areáli Záporožskej atómovej elektrárne prišlo k požiaru v bezpečnostnej zóne vedenia s napätím 750 kilovoltov. Požiar bol spôsobený skratom na vedení,“ vyhlásil Balickij.

Ako pokračoval, zabezpečovacie relé následne odpojilo od prenosovej siete dva v súčasnosti fungujúce bloky jadrovej elektrárne. Záporožská oblasť tak ostala bez dodávok elektriny.

„Okamžite po uhasení požiaru bol zapojený do prevádzky jeden blok. V súčasnosti pokračujú práce na obnovení dodávok elektriny do oblasti a zapojení druhého bloku,“ vysvetlil Balickij.

Zelenskyj tiež apeloval na Medzinárodnú agentúru pre jadrovú energiu (MAAE) a ďalšie svetové organizácie, aby konali omnoho rýchlejšie a prinútili ruské sily opustiť areál elektrárne, ktorý obsadili v marci. Odvtedy sa elektráreň viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa vzájomne obviňujú Kyjev a Moskva.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi vo štvrtok povedal, že predstavitelia MAAE sú „veľmi, veľmi blízko“ k tomu, aby mohli elektráreň navštíviť. Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko povedal, že by sa tak mohlo stať v priebehu niekoľkých dní, „určite však nie neskôr než začiatkom septembra“.