Jeden z favoritov talianskych volieb obvinil Rusko zo zasahovania do kampane

Jeden z favoritov talianskych parlamentných volieb a šéf stredoľavicovej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta obvinil Rusko zo zasahovania do talianskej predvolebnej kampane bez toho, aby svoje slová doložil konkrétnymi dôkazmi. Letta, ktorého strana je v prieskumoch pre septembrové voľby zatiaľ druhá za krajnou pravicou, to vyhlásil v rozhovore so španielskym denníkom El Periódico.