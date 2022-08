Bieloruské Su-24 prešli úpravou, ktorá im umožní niesť jadrové zbrane, potvrdil Lukašenko

Bieloruské bojové lietadlá Su-24 prešli v rámci spolupráce s Ruskom úpravou, ktorá im umožní niesť jadrové zbrane. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Podľa neho je Minsk pripravený reagovať na prípadnú eskaláciu zo strany Západu.

Lukašenko podľa štátnej agentúry Belta uviedol, že o modernizácii ruských ľahkých bombardérov sa dohodol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Bielorusko, ktoré patrí k verným spojencom Ruska a poskytlo mu svoje územie pre inváziu na Ukrajinu, nevlastní jadrové zbrane a Lukašenko neoznámil, za akých okolností by Minsk od Moskvy jadrové zbrane mohol získať.

Lukašenko hovoril o potenciálnej hrozbe zo strany susedného Poľska, členskej krajiny NATO. Zároveň vyjadril presvedčenie, že poľská armáda na rozdiel od varšavských politikov chápe, ako by Bielorusko mohlo reagovať na prípadnú eskaláciu. Z Lukašenkovho prejavu vyplynulo, že hrozbu pre Bielorusko predstavuje všeobecne Západ.

„Musí (Západ) pochopiť, že ak sa rozhodnú pre eskaláciu, žiadne vrtuľníky ani lietadlá ich nezachránia,“ uviedol Lukašenko. „Všetko je pripravené,“ povedal s odkazom na práce na úprave bieloruských bojových lietadiel pre nesenie jadrových zbraní.

„Nie je dobrý nápad eskalovať situáciu s Bieloruskom, pretože by to bola eskalácia so zväzovým štátom (Ruska a Bieloruska), ktorý má jadrové zbrane. Ak začnú vytvárať problémy (…), reakcia bude okamžitá,“ dodal Lukašenko.