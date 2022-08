Papierové posily? Kde vezme Putin ďalších vojakov

Vladimir Putin nariadil do konca roka naverbovať bezmála 140-tisíc vojakov. Načo ich potrebuje? Je to veľa, alebo málo? Dá sa to v šibeničnom termíne štyroch mesiacov stihnúť? A kde ich chce nabrať?

V prezidentskom dekréte z uplynulého štvrtka sa o týchto detailoch nehovorí. Analytici sa teraz dohadujú, či je to reálne a tiež či to bude stačiť na to, aby dodatočné posily pridali novú dynamiku už pol roka sa vlečúcej „špeciálnej vojenskej operácii“, ako Putin prikázal ozbrojenú agresiu proti Ukrajine nazývať.

Náhrada mobilizácie

Ruskí generáli sa už dlhšie sťažujú, že na ukrajinskom bojisku majú katastrofálny nedostatok živej sily. Podľa mediálneho projektu Važnyje istorii argumentujú, že postup ich armády je preto taký pomalý, že bojuje prakticky v menšine. Rôzne zdroje odhadujú početný stav ruských a proruských vojenských zoskupení na Ukrajine na 150– až 180-tisíc vojakov a dôstojníkov, a to vrátane jednotiek luhanských a doneckých separatistov a súkromnej armády tzv. vagnerovcov.

Počty ukrajinských ozbrojených síl pred vojnou dosahovali 250-tisíc, po čiastočnej mobilizácii sa šplhajú na takmer trištvrte milióna. Priamo v bojových zónach ich môže byť vyše 300– tisíc. „Na rýchle obsadenie viacerých oblastí Ukrajiny s frontovými líniami dlhými stovky kilometrov súčasný počet ruského vojenského personálu nestačí. A pri doterajšom pomalom postupe by sa vojna mohla pretiahnuť na ďalšieho pol druha roka až dva roky,“ upozorňujú Važnyje istorii.

Ruskí generáli by preto uvítali vyhlásenie mobilizácie. Je tu však háčik O takomto kroku, po ktorom Moskva nesiahla od konca druhej svetovej vojny, Putin nechce ani počuť. Jeho hovorca opakovane zdôraznil, že Kremeľ nič také nechystá.

„Prečo Putin nevyhlasuje mobilizáciu?“ položil na Telegrame rečnícku otázku prokremeľský politológ Sergej Markov. „Pretože nechce, aby sa ruský ľud ocitol v stave vojny. Nech bojuje ruská armáda a štát, ale nie ľud,“ naznačil Markov, že šéf Kremľa, ktorý si vysoko cení podporu, akú si u domáceho publika napriek vojne stále udržiava, ju nechce riskovať prijatím nepopulárneho opatrenia.

Oznámenie o zvýšení početného stavu vojsk „svedčí o tom, že Putin zostáva odhodlaný vyhnúť sa všeobecnej mobilizácii,“ usudzuje aj americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

Je to veľa. Ale dosť?

Vyše trinásť percentný nárast početného stavu ozbrojených od posledného rozšírenia spred piatich rokov, keď ho Putin zvýšil o 13,5 -tisíc príslušníkov bojových jednotiek a päťtisíc členov ďalšieho personálu, rozhodne nie je malý. Počet vojakov má vzrásť o 137-tisíc na 1,15 milióna a personálu o ďalšie tri tisícky. Celkovo by malo v ozbrojených silách slúžiť 2,01 milióna mužov a žien.

Pravda, ide o tabuľkové stavy a tie sú často len virtuálne. „Oficiálny počet vojakov mal byť doteraz viac ako milión, ale v skutočnosti ich bolo okolo 850– tisíc,“ pripomenul na Twitteri Rob Lee, expert na ruské ozbrojené sily z Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky vo Filadelfii. „Na dosiahnutie tohto nového čísla 1,15 milióna musí ministerstvo obrany prekonať predvojnové deficity, vojnové straty ako aj odmietnutie mnohých vojakov slúžiacich na kontrakt predĺžiť zmluvu s armádou,“ upozornil.

Koľko presne padlých a zranených vojakov potrebuje Rusko nahradiť, to nie je známe, keďže Moskva nezverejňuje vlastné straty. Britské ministerstvo obrany už začiatkom leta rátalo s tým, že Rusko prišlo až o tretinu svojej pozemnej bojovej sily. A riaditeľ CIA William Burns minulý mesiac odhadol, že na Ukrajine zahynulo asi 15-tisíc ruských vojakov, pričom zranenie utrpelo možno ešte trojnásobne viac.

Kde ich vziať?

Na doplnenie strát a navýšenie stavu o šesťciferné číslo má armáda iba štyri mesiace. Pravda, Moskva intenzívnu náborovú kampaň, ktorú niektorí experti nazvali skrytou mobilizáciou, spustila už pred letom. Regióny po celom Rusku od mája začali vytvárať dobrovoľnícke prápory, ktoré ponúkajú lukratívne krátkodobé zmluvy mužom vo veku od 18 do 60 rokov.

Napriek aktívnej propagande a prísľubom vysokého žoldu ale z ruských regiónov prichádzajú správy o neschopnosti dať dokopy kompletné prápory, keďže počet regrútov často ledva naplní rotu.

Ďalšiu zásobáreň živej sily, ktorým sú trestanecké kolónie a žaláre, využíva súkromná vojenská spoločnosť tzv. vagnerovcov, bojujúca na Ukrajine po boku ruskej armády. Omilostení väzni bez patričného vojenského výcviku však zväčša slúžia len ako povestná potrava pre kanóny.

Analytik BBC Iľja Abišev si všimol, že hľadaných regrútov je približne toľko, koľko mladých Rusov dostáva každý rok na jar a na jeseň povolávací rozkaz. Putin síce svätosväte sľúbil, že odvedených brancov do bojovej zóny na Ukrajine nebude posielať, analytik ale spomenul teoretickú možnosť, že by s tými 135-tisíc vojakmi základnej služby, ktorí nastúpil v marci a už dostali základný výcvik, armáda uzavrela kontrakty. „Nebude to ale maličkosť – presvedčiť alebo donútiť podpísať kontrakt vojakov, ktorí sa už chystajú na budúcu jar do civilu,“ naznačil minimálnu šancu takéhoto pokusu na úspech.

Pre všetky tieto ťažkosti nariadenie prezidenta zvýšiť početný stav ruských ozbrojených síl podľa ISW "sotva zaistí významnejšie zvýšenie ich bojovej sily v najbližšej budúcnosti.

Americkí analytici však pripúšťajú, že na papieri môže byť plán naplnený.

„Na zvýšenie početného stavu by Kremeľ mohol použiť sily doneckých a luhanských separatistov, či nové dobrovoľnícke jednotky, ak ich oficiálne začlení do ozbrojených síl Ruskej federácie. V oboch prípadoch ale bude čistý prírastok bojovej sily neveľký,“ uzatvára ISW svoju analýzu.