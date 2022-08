ONLINE: Kyjev vychvaľuje západné zbrane, Moskva ich silu spochybňuje

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 185. deň VIDEO: Rýchle a presné. Ukrajinci ničia Rusov húfnicami M777

8:30 Ukrajina ďalekonosnými raketometami dodanými zo Západu zničila už viac ako 50 ruských skladísk zbraní, uviedlo v piatok ministerstvo obrany v Kyjeve. Šéf Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj zase uviedol ukrajinské sily zasiahli umiestnenie ruských jednotiek v hoteli Donbas v meste Kadijivka a usmrtili pritom asi 200 ruských výsadkárov. Agentúra Unian s odvolaním sa na komentátora Denisa Kazanského napísala, že zásah bol vykonaný práve z raketometov HIMARS.

Západom dodané raketomety sa vyznačujú väčšou presnosťou a dlhším dostrelom ako zbrane sovietskej konštrukcie, ktorými Ukrajina predtým disponovala. Nové zbrane umožnili ukrajinským jednotkám zasahovať predtým nedosiahnuteľné ruské ciele. Podľa vojenských odborníkov ich júnové zaradenie do výzbroje pomohlo zmeniť dynamiku bojov, v ktorých malo doteraz prevahu ruské delostrelectvo.

Ruská strana účinok týchto zbraní spochybňuje. „Pokiaľ ide o (raketomety) HIMARS, tie samozrejme zatiaľ nepredstavujú takú významnú hrozbu,“ povedal pre francúzsku televíziu podľa ruskej agentúry TASS Dmitrij Medvedev, podpredseda ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident.

Uviedol však, že takéto zbrane môžu zasiahnuť vzdialené ciele v závislosti od kategórie rakiet. „To znamená, že keď tento druh strely letí 70 km – to je jedna vec, a keď je to 300–400 km – druhá, je to hrozba priamo pre územie Ruskej federácie,“ uviedol Medvedev podľa TASS.

Ruskí špecialisti pozorne študujú cudzie vojenské vybavenie zadržané na Ukrajine a tiež vyvíjajú spôsoby, ako ho potlačiť, povedal zase pred niekoľkými dňami ruský minister obrany Sergej Šojgu

Šojgu pre TASS uviedol, že zbrane ako húfnica M-777, viacnásobný raketový systém HIMARS, prenosné protitankové raketové systémy NLAW a Javelin, prenosný protilietadlový raketový systém Stinger, ručné zbrane a obrnené vozidlá, získali v zóne vojnových operácií.

Vo všeobecnosti však podľa šéfa ruského rezortu obrany možno povedať, že „toto je už dávno známe a pochopené, žiadne prekvapenia sa nekonajú“. Taktiež poznamenal, že Ukrajina je zásobovaná „haraburdami“ zo skladov Západu. Najmä z Poľska – tanky T-72, ktoré boli vyrobené v licenčnej verzii sovietskeho tanku, uviedla agentúra TASS.

„Pozreli sme sa na húfnice M777. Veľmi rozmaznané, ťažko opraviteľné. Môžete ich ukázať na výstave. Je to dobré, krásne, keď je všetko čisté a upratané a prach z ciest je odstránený. Ale v bojových operáciách je (húfnica M777) veľmi vrtošivá. Na rozdiel od našich, mimochodom, naše systémy sa ľahko udržiavajú a opravujú. To isté platí pre Javelin. No, nie sú také dobré, ako by vo všeobecnosti bolo žiaduce pre tých, ktorí ich predávajú. Naučili sme sa s nimi zaobchádzať, poznáme ich, rozumieme im, vidíme ich. Majú dostrel takmer dvakrát menší ako náš Kornet,“ cituje TASS ruského ministra.

Obidve strany konfliktu sa líšia aj v informáciách o tom, či fungujú všetky dodané raketomety HIMARS. Ukrajinské ministerstvo obrany hovorí, že vo výzbroji je naďalej všetkých viac ako 20 mobilných raketometov HIMARS, M270 a MARS. Rusko zase opakovane hlásilo, že sa raketomety HIMARS stali terčom jeho úspešných útokov. Pre svoje tvrdenia vo viacerých prípadoch ponúklo videozábery, ktorých pravdivosť ukrajinskí a západní vojenskí odborníci spochybňovali.

Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters ohlásilo aj zničenie americkej húfnice M-777, ktorú podľa neho ukrajinské sily používali na ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne. Húfnica bola podľa ruského ministerstva zničená západne od mesta Marhanec v Dnepropetrovskej oblasti.

Tvrdenie ani jednej z bojujúcich strán nemožno v situácii pokračujúcich bojov nezávisle overiť.