Srbsko neumožní usporiadať LGBT pochod Europride, prednosť má konflikt s Kosovom

Srbsko neumožní usporiadať v septembri pochod za práva sexuálnych menšín Europride. Oznámil to v sobotu srbský prezident Aleksandar Vučić pri vymenovaní novej premiérky Any Brnabičovej, ktorá je lesbička. Ako dôvod uviedol diplomatickú krízu s Kosovom, ktorej sa musí vláda venovať prednostne, napísala agentúra AFP.

„Pochod hrdosti, alebo ako sa tá akcia vlastne nazýva, bude buď zrušený alebo odložený na iný dátum,“ uviedol Vučić, podľa ktorého s tým súhlasí premiérka aj väčšina členov vlády. Podľa prezidenta je nutné, aby sa nový kabinet venoval predovšetkým diplomatickej kríze s Kosovom. „V jeden moment nemožno jednoducho zvládnuť všetko,“ dodal.

Vučić vymenoval za staronovú premiérku bezmála päť mesiacov po aprílových parlamentných voľbách, v ktorých zvíťazila jeho Srbská pokroková strana (SNS). Tá však prišla o väčšinu a bude vládnuť s podporou socialistov. Brnabičová je premiérkou od roku 2017. Vo funkcii však nezostane celé volebné obdobie, ale len do roku 2024, keď by mal do čela vlády nastúpiť niekto iný. Podľa analytikov Brnabičovú, ktorá patrí k najbližším Vučičovým spolupracovníkom, zrejme v parlamente podporia aj ďalšie strany.

Brnabičová je prvou ženou a tiež prvým človekom s homosexuálnou orientáciou, ktorá stojí na čele srbskej vlády.

EuroPride je každoročne najväčšou európskou udalosťou komunity LGBT (lesby, gayovia, bisexuáli a transrodové osoby). Organizuje sa od roku 1992 a zakaždým v inom meste, prvý bol Londýn. V Srbsku proti akcii opakovane vystupovali kňazi miestnej pravoslávnej cirkvi.