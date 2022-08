Lukašenko strašil svet bombardérmi, ktoré už nemá

„Ako iste viete, v letectve existuje pojem technická životnosť,“ uviedol o vyradení Su-24 bieloruský exminister obrany Juryj Žadobin s pripomienkou, že za sovietskych čias sa bieloruský vojenský okruh prezbrojoval medzi prvými, takže bieloruské bombardéry neboli najnovšie. Ministerstvo spočítalo, že „bude jednoduchšie vyradiť tieto lietadlá, pretože predstavovali veľmi veľkú finančnú záťaž“. Ešte prevádzkyschopné stroje, ktorých podľa ministra zostalo neveľa, armáda vyradila a nechala na úradoch, aby rozhodli, čo s nimi bude ďalej.

Lukašenko v piatok podľa tlačových agentúr vyhlásil, že bieloruské stroje Su-24 prešli úpravou, ktorá im umožní niesť jadrové zbrane, a že Minsk je pripravený reagovať na prípadnú eskaláciu zo strany Západu.

„Musia (Západ) pochopiť, že ak sa rozhodnú pre eskaláciu, žiadne vrtuľníky ani lietadlá ich nezachránia,“ uviedol Lukašenko. „Raz sme (s ruským prezidentom Vladimirom) Putinom v Petrohrade vyhlásili, že necháme upraviť bieloruské lietadlá Su-24, aby mohli niesť jadrové zbrane. Čo si myslíte, že len kecáme? Všetko je pripravené, " vyhlásil. "Nie je dobrý nápad eskalovať veci s Bieloruskom, pretože by to bola eskalácia so zväzovým štátom (Ruska a Bieloruska), ktorý má jadrové zbrane. Ak začnú vytvárať problémy (…), reakcia bude okamžitá,“ dodal Lukašenko.

Bielorusko, ktoré patrí k verným spojencom Ruska a poskytlo mu svoje územie pre inváziu na Ukrajinu, nevlastné jadrové zbrane a Lukašenko neoznámil, za akých okolností by Minsk od Moskvy tieto zbrane mohol získať.

Bielorusko malo v roku 2010 vo výzbroji 23 lietadiel Su-24M a 12 strojov Su-24MR. O ich vyradení informovala štátna agentúra BelTA vo februári 2012.