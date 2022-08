Žiadny mier. Moskva žiada bezpodmienečnú kapituláciu, Kyjev totálnu porážku Ruska

Zatiaľ čo šéf zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy (dolnej komory parlamentu) Leonid Sluckij v sobotu chcel od Ukrajiny „bezpodmienečnú kapituláciu“ ako podmienku na rokovanie o mieri, poradca Mychajlo Podoljak z ukrajinskej prezidentskej kancelárie – naopak – volal po mieri bez kompromisov, teda v podobe porážky Ruska a jeho súdenia za vojnové zločiny.

„Je len jeden spôsob, ako ukončiť vojnu, a to vojenskou porážkou Ruska, vrátením (zatiaľ okupovaných) území Ukrajine, súdom so zločincami a začatím transformácie Ruska,“ napísal Podoljak na twitteri. „Vôľa zvíťaziť je rovnako potrebná ako zbrane. Kompromisy by mali pre ľudstvo zhubné dôsledky,“ zdôraznil.

„Sme pripravení zvážiť rokovania, ak ukrajinská strana bude pripravená na bezpodmienečnú kapituláciu, pokiaľ bude pripravená kvalitatívne obmedziť svoje ozbrojené sily a pokiaľ bude pripravená na úplnú a bezpodmienečnú denacifikáciu,“ povedal podľa agentúry TASS Sluckij, ktorý na čele ruských nacionalistov vystriedal zosnulého.

Ruské vojská vpadli na Ukrajinu na rozkaz prezidenta Vladimíra Putina 24. februára, čím rozpútali najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Boje si podľa odhadov už vyžiadali desiatky tisíc mŕtvych a milióny utečencov.