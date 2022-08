Pápež vymenoval dvadsať kardinálov, váha Európy naďalej klesá

Pápež František v sobotu vo Vatikáne vymenoval 20 nových kardinálov, z ktorých 16 by teraz malo právo voliť novú hlavu katolíckej cirkvi, pretože im ešte nie je 80 rokov. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch pápež vyberal predovšetkým medzi predstaviteľmi cirkvi mimo Európy.

Svojich zástupcov budú v zbore kardinálov mať po novom Mongolsko, Paraguaj, Singapur a Východný Timor, uviedli vatikánske médiá.

Obrad vymenovania nových kardinálov sa začal o 16.00 h vo Svätopetrskom chráme. Noví kardináli predstúpili pred pápeža, sľúbili mu vernosť, sklonili sa pred ním a dostali niektoré symboly svojej novej funkcie, napríklad purpurovo červený kardinálsky biret a prsteň.

Medzi novými kardinálmi je 16 mladších ako 80 rokov. To znamená, že keby teraz pápež zomrel alebo odstúpil, mohli by sa zapojiť do voľby jeho nástupcu. Po vymenovaní sa počet kardinálov rozrástol na 226 členov, z ktorých 132 má v súčasnosti právo voliť pápeža. Z kardinálov voliteľov ich 83 vymenoval František.

V kardinálskom zbore postupne klesá váha Európy. Medzi v sobotu menovanými hodnostármi je šesť z Ázie, päť z amerického kontinentu, dvaja z Afriky a sedem z Európy. Medzi kardinálmi voliteľmi je teraz 54 duchovných z Európy, 38 z amerického kontinentu, 20 z Ázie a zvyšok z Afriky a Oceánie.

Medzi prekvapivé nominácie podľa agentúry AFP patrí napríklad biskup z amerického San Diega Robert McElroy, ktorý zastáva niektoré veľmi progresívne názory či taliansky hodnostár Giorgio Marengo, ktorý riadi cirkev v Mongolsku, kde je len niekoľko stoviek katolíkov. Štyridsaťosemročný Marengo sa tiež stal najmladším členom zboru kardinálov.

Pôvodne chcel František vymenovať 21 kardinálov. Medzi nominantmi figuroval aj bývalý belgický biskup Luc Van Looy. Ten však čelí kritike, že keď zastával vrcholné cirkevné funkcie, nezasiahol dostatočne razantne proti prípadom sexuálneho obťažovania. Hodnostár pápeža požiadal, aby ho za kardinála nevymenoval.

Noví kardináli sa začiatkom budúceho týždňa zúčastnia na zasadnutí zhruba 200 vrcholných predstaviteľov katolíckej cirkvi. Pri dvojdňovej schôdzke pápež predstaví ním schválený dokument Predicate Evanjelium, ktorý mení organizáciu ústredného aparátu katolíckej cirkvi a ďalších vatikánskych inštitúcií.