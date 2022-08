Účet za Afganistan, rok po odchode: Dvestotisíc mŕtvych, biliónové náklady a návrat Talibanu

Vojnu v Afganistane v októbri 2001 začali USA na čele s prezidentom Georgom Bushom mladším a Británia v rámci protiteroristickej operácie Trvalá sloboda v reakcii na teroristické útoky siete al-Káida z 11. septembra 2001. Afganské vládnuce hnutie Taliban odmietlo vydať vodcu al-Káidy Usámu bin Ládina, ktorý útoky zosnoval. Vláda Talibanu bola zvrhnutá v novembri 2001 a v roku 2004 sa v krajine konali prvé priame prezidentské voľby, ktoré vyhral doterajší prezident Hamíd Karzai. Od septembra 2014 bol prezidentom Ašraf Ghaní.

V novembri 2001 bolo v krajine približne tisíc prvých vojakov USA, o rok neskôr to bolo okolo 10-tisíc amerických vojakov a v roku 2011, za vlády prezidenta Baracka Obamu, bolo v Afganistane už 100-tisíc príslušníkov amerických ozbrojených síl. Bojová misia Trvalá sloboda, ktorú viedli NATO a USA, sa skončila v Afganistane ku koncu roka 2014.

Od začiatku roku 2015 v krajine pôsobila nebojová misia Resolute Support (Rozhodná podpora), ktorej úlohou bol výcvik afganských bezpečnostných zložiek aj protiteroristické akcie. V krajine zostalo 12 500 zahraničných vojakov, vrátane 9 800 Američanov.

V apríli 2017 USA prvýkrát použili svoju najsilnejšiu nejadrovú bombu GBU-43 so zhruba 11 tonami výbušniny pri útoku na jaskynný komplex Islamského štátu (IS) na východe Afganistanu. Zahynulo 96 bojovníkov IS.

USA po takmer 20 rokoch opustili svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane (júl 2021).

V auguste 2017 prezident Donald Trump predstavil novú americkú stratégiu pre Afganistan a južnú Áziu. Oznámil, že USA budú pokračovať v boji proti teroristom v Afganistane, aby sa vyhli neprijateľným dôsledkom rýchleho stiahnutia americkej armády z krajiny, a tiež tu posilnia svoju vojenskú prítomnosť. Počet amerických vojakov v krajine sa potom navýšil o 3 000 na 14-tisíc.

Historickú dohodu, ktorá sa stala základom pre stiahnutie vojsk USA a ďalších krajín NATO z Afganistanu, Spojené štáty pod vedením Trumpa podpísali s Talibanom vo februári 2020 v katarskej metropole Dauha. Podpisu sa zúčastnili vodcovia Talibanu a za USA zvláštny vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad, ktorý vyjednávanie s hnutím od roku 2018 viedol, a ďalej americký minister zahraničia Mike Pompeo. Prítomný bol aj pakistanský minister zahraničia Šáh Mahmúd Kureší, v Dohe bola tiež skupina ministrov afganskej vlády.

V polovici januára 2021 Pentagon oznámil, že sily americkej armády v Afganistane boli znížené na 2 500 mužov a súčasný americký prezident Joe Biden oznámil vlani 14. apríla, že USA začnú spoločne so spojencami sťahovať vojakov z Afganistanu od 1. mája. Z krajiny mali definitívne odísť do 11. septembra, na kedy pripadá dvadsiate výročie útokov na USA, a spolu s nimi aj vojaci ďalších krajín NATO.

Na konci apríla začalo NATO sťahovanie kontingentov zo svojej misie Resolute Support (Rozhodná podpora), do ktorej bolo zapojených 9 600 príslušníkov koaličných ozbrojených síl z 36 štátov vrátane Slovenskej republiky. V júli Biden vyhlásil, že americká vojenská misia v Afganistane sa skončí 31. augusta 2021.

Vlani v auguste počas niekoľkých dní Taliban prakticky bez boja ovládol takmer celý Afganistan a 15. augusta obsadil Kábul. Prezident Ghani utiekol do zahraničia. Mnoho západných štátov po obsadení Kábulu Talibanom zatvorilo ambasády a začalo evakuáciu svojich občanov a miestnych spolupracovníkov. Američania a ich spojenci prepravili z krajiny vyše 123-tisíc cudzích štátnych príslušníkov i spolupracujúcich Afgancov.

Američania evakuovali podľa serveru BBC a agentúry Reuters päť až šesť tisíc ľudí, podľa amerického ministra zahraničia Antonyho Blinkena americké úrady vlani v septembri registrovali približne 100 občanov USA s pobytom v Afganistane, ktorí stále stoja o návrat do vlasti.

Francúzsko z Afganistanu evakuovalo podľa BBC takmer 3 000 ľudí, z toho 2 600 Afgancov, Nemecko 5 300 ľudí, z toho 4 100 sú Afganci, okolo 15 000 ľudí odletelo do Británie, Taliansko evakuovalo asi 5 000 ľudí, z toho 2 600 boli Afganci.

Americké sily sa 30. augusta 2021 definitívne stiahli z medzinárodného letiska v Kábule a po takmer dvadsiatich rokoch tak skončila americká intervencia v Afganistane, ktorá si vyžiadala takmer 200 000 ľudských životov na oboch stranách a biliónové náklady.