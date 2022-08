Financial Times: EÚ zmrazí dohodu o uľahčení vydávania víz Rusom

S odvolaním sa na svoje zdroje z Bruselu to v nedeľu uviedol denník Financial Times. Ak sa jeho informácie potvrdia, išlo by o kompromis medzi pozíciou Česka, Poľska či pobaltských štátov, ktoré chcú úplne zastaviť vydávanie víz ruským turistom, a postojom ďalších únijných členov, ktorí sú proti tak drastickému kroku.

Európska únia už pozastavila časť dohody z roku 2007, ktorá sa týkala vládnych činiteľov a podnikateľov. Teraz by mohla zmraziť aj časť týkajúcu sa turistov. To by znamenalo, že žiadosti podané ruskými občanmi by nemali prednostné právo na spracovanie. Pre Rusov by tak získanie víz do schengenského priestoru bolo byrokraticky náročnejšie, drahšie a predovšetkým by na nich čakali výrazne dlhšie.

„Je nevhodné, že sa Rusi prechádza po našich mestách a našich plážach,“ povedal denníku jeden z vysokopostavených predstaviteľov v Bruseli. Podľa neho Európska únia musí vyslať silný odkaz ruskému obyvateľstvu, že vojna proti Ukrajine vyhlásená Kremľom nie je v poriadku.

Zastavenie vydávania víz Rusom či výrazné zníženie ich počtu požadujú okrem iného Poľsko, Fínsko, Česko či pobaltské krajiny. Iné únijné štáty sú však proti. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell, ktorý bude predsedať pražskému rokovaniu, tento týždeň uviedol, že takéto opatrenie by bolo príliš drastické. Vyzval na riešenie, ktoré by bolo selektívne.

Aj krajiny, ktoré nechcú vydávať Rusom turistické víza, ale uznávajú, že musia existovať výnimky zo zákazu napríklad pre ľudí, ktorí chcú odcestovať z Ruska kvôli humanitárnym dôvodom, či preto, že čelia perzekúcii.